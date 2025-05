Memorial do ET recebe alunos do Colégio Master

Iniciativa contribui para o fortalecimento do turismo educacional e para o despertar do interesse dos jovens pela história e cultura regional.

Foto: Prefeitura de Varginha

Nesta sexta-feira, 16 de maio, os alunos do 6º ano do período da tarde do Colégio Master participaram de uma visita especial ao Memorial do ET, um dos principais atrativos turísticos e culturais de Varginha.

O prefeito Leonardo Ciacci ressaltou a relevância da atividade: “É muito importante que nossas crianças e adolescentes conheçam os símbolos da nossa cidade. O Memorial do ET representa não apenas um marco na história de Varginha, mas também um ponto de conexão com o turismo e a cultura local.”

A secretária de Turismo e Comércio, Rosana Carvalho, também comentou sobre a visita: “Receber os estudantes aqui é uma forma de fortalecer o vínculo entre a nova geração e o patrimônio da cidade. O Memorial é reconhecido nacional e internacionalmente, e faz parte da identidade de Varginha.”

Fonte: Prefeitura de Varginha