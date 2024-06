Memorial do ET é reaberto para visitação em Varginha

A Prefeitura de Varginha informa que o Memorial do ET tem entrada franca para visitação diária das 9h às 18h45.

Foto: Prefeitura de Varginha

O Memorial do ET, um dos pontos turísticos de Varginha, foi reinaugurado na noite da sexta-feira, 14, após uma revitalização que não se resumiu em apenas problemas estruturais como fissuras no teto, mas que incluiu novos espaços para ser ainda mais atraente aos visitantes.

A solenidade de reinauguração começou com benção proferida pelo padre João Batista, pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário “sobre este local para que todos que frequentarem esse espaço tenham a presença do acolhimento dessa cidade”.

Em menos de 2 anos, o Memorial do ET recebeu visitantes de 32 países e de todos os estados brasileiros. A secretária municipal de Turismo, Rosana Carvalho explicou que o objetivo é manter um processo de novidades. “O Memorial ficou parado por muitos anos e posso dizer com certeza que agora é um dos locais mais visitados e um dos espaços ufológicos mais importantes da América Latina, por isso temos que pensar em administradores que realmente investem na nossa cidade e quero agradecer o prefeito Vérdi e o vice-prefeito Leonardo Ciacci tem dado conta de grandes desafios como o Melãozinho que terá uma nova finalidade, o Cine Rio Branco que sem dúvida é um ganho inestimável para a cidade e agora o VTC que tem uma área de 35.000m² e será um espaço multiuso gerido pela Prefeitura”, disse em seu pronunciamento.

Outras novidades do remodelado Memorial do ET são o Espaço Asteróide B612, o Cine ET e o jardim repaginado. A iluminação externa terá cores diferentes aos finais de semana a cada mês e foi acesa sob o comando de Pedro Gazzola, diretor do Parque de Iluminação Pública Municipal. Presente na inauguração, o ex-prefeito Antonio Silva destacou a importância da história do ET e dos investimentos no turismo.

Os Correios lançaram os selos personalizados alusivos ao ET de Varginha e ao Memorial do ET. O lançamento foi feito pelo gerente da Regional de Varginha dos Correios Ademir Ribeiro Baldin, que apresentou os novos selos.

Na sequência, o vice-prefeito Leonardo Ciacci afirmou que o “Memorial é um patrimônio que eleva o nome de Varginha para o mundo inteiro e vamos continuar com investimentos em todas as áreas”.

O Memorial tem o espaço “Momento do Contato”, uma reprodução de parte do terreno onde o extraterrestre foi visto. Com o totem interativo é possível tirar fotos e enviar para contatos e mídias; espaço lúdico para crianças desenharem e o Planetário que exibe filmes 360º. O prefeito Vérdi afirmou que o Memorial está mais bonito com mais tecnologia para contemplar a ufologia mundial e reafirmou o compromisso de continuar a fazer de Varginha, uma cidade pujante. “É visível a transformação na nossa cidade em todos os setores e agradeço nossa equipe que trabalha para que haja progresso em todas as áreas”, declarou.

Prestigiaram a reinauguração, convidados como os secretários municipais da Educação, Juliana Mendonça; da Administração Marcos Batista; de Desenvolvimento Econômico Ricardo Takei; de Esportes e Lazer Joadylson Barra Ferreira; de Tecnologia da Informação e Inovação, Luciano Ferroni; o diretor de Departamento Municipal de Trânsito, Gledston Cardoso.

