Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa são empossados em Varginha

Uma solenidade, realizada no auditório do INPREV, marcou a posse dos novos membros Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Varginha (CMDPI), para o triênio 2021/2024.

Em sua fala, o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, destacou a importância do idoso para a sociedade, e lembrou que a expectativa de vida do brasileiro nascido há cem anos era de 35 anos. “Em 2021, ultrapassou os 77 anos. São 42 anos mais de vida, não de velhice. Envelhecer para os nossos antepassados era o privilégio de poucos, hoje, uma oportunidade para a maioria” – disse o prefeito.

O prefeito, além de parabenizar os novos representantes também anunciou, para o ano de 2022, a inclusão de novos instrumentos para atender esta camada da população. “Vamos implementar o Projeto “Centro Dia”, um espaço destinado a proporcionar acolhimento, proteção e convivência a idosos e pessoas com deficiência com algum tipo de dependência, cujas famílias não tenham condições de prover estes cuidados durante todo o dia ou parte dele. Outra iniciativa, será a instalação de uma unidade do CRAS na região do bairro Sagrado Coração” – anunciou Vérdi.

José Manoel Magalhães Ferreira, secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, destacou os projetivos já desenvolvidos voltados para os idosos, dentre eles o Centro de Referência do Idoso, que oferece oficinas e atividades sob os cuidados de equipes treinadas e capacitadas. “Hoje os idosos tomaram uma posição de destaque nas famílias. Muitos passam o dia cuidando de seus netos para os pais trabalharem. Muitos são os mantenedores de suas casas e outros vivem sozinhos ou necessitam de cuidados”.

Atribuições do Conselho

Art. 2º As atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Varginha – CMDPI, são as constantes da Lei Municipal nº 6.881/2021.

Art. 3º O serviço prestado pelos membros ora nomeados, será considerado de caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.

Art. 4º O mandato dos membros nomeados no art. 1º desta Portaria, será de 3 (três) anos, permitida apenas uma recondução, por igual período.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Representantes

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC

Titular: Sirleia Ferreira Leonel

Suplente: Paulo Vitor Batista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

Titular: Alberto Severo de Paiva

Suplente: Adrian Nogueira Bueno

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEHAD

Titular: Bruno Barros Lara de Oliveira

Suplente: Cleusimar Cardoso Alves Almeida

Titular: Viviane Capitani Ferreira

Suplente: Jaci Domingueti Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMEL

Titular: Rodrigo da Silva

Suplente: Alexis Aleixo Domingues Rodrigues

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Titular: Bruno Galdino de Menezes

Suplente: Viviane Silva

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, COM TRABALHOS NA ÁREA DO IDOSO

Titular: Mônica Beatriz Ferreira

Suplente: Carla Maria de Andrade Souza

PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTICULARES AO IDOSO

Titular: Thaís Mendes Pereira

Suplente: Fernando Augusto do Vale Portela Jr.

Titular: Zelma Dominghetti

Suplente: Aline de Azevedo Oliveira

Titular: Quênia Andrea Antônio

Suplente: Angélica de Nascimento Moreira

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VARGINHA

Titular: Luciana Fernandes Ramos

Suplente : Ana Cláudia Gonçalves de Lima

GRUPOS DE CONVIVÊNCIA

Titular: Elza Rodrigues Torres

Suplente: Maria Cainelli Santos