Médico da Oncologia do Hospital Bom Pastor de Varginha ministra palestra na Câmara de Itumirim

Foto: Prefeitura de Varginha

O médico oncologista Bruno Aquino de Souza – faz parte do Corpo Clínico de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Bom Pastor de Varginha, participa desde às 13h desta quinta-feira, 28, do Seminário Microrregional de Oncologia, na Câmara de Itumirim – município que faz divisa com Lavras.

Ele ministra a palestra “A Unacon e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia”. Unacon é Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia.

Fonte: Prefeitura de Varginha