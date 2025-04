MEC autoriza curso de Medicina no Grupo Unis em Varginha

A portaria foi publicada na quarta-feira (9/4) e representa um marco histórico para a instituição e para toda a região do sul de Minas.

Foto: Grupo Unis

Em um momento de grande celebração para a educação superior do Sul de Minas, o Ministério da Educação autorizou oficialmente, por meio de portaria publicada nesta quarta-feira (09/04), a instalação do curso de medicina no Grupo Unis, em Varginha.

A notícia representa um marco significativo tanto para a instituição quanto para a cidade, que agora contará com um novo polo de formação médica.

A graduação será oferecida na Cidade Universitária do Grupo Unis, com a abertura de aproximadamente 60 vagas anuais. Segundo o reitor da instituição, doutor Felipe Flausino, os preparativos para o primeiro processo seletivo já estão em andamento e os detalhes do vestibular serão divulgados em breve.

“Agora é comemorar. Varginha merece”, declarou Flausino em vídeo publicado nas redes sociais. Ele destacou ainda que a estrutura para o novo curso já está pronta. “Investimos R$ 6 milhões no bloco da saúde, contamos com professores qualificados e equipamentos de ponta. A Medicina do Unis nasce com o compromisso de cuidar das pessoas e do futuro.”

A conquista também coincide com a celebração dos 60 anos da Fepesmig, mantenedora do Grupo Unis, tornando o momento ainda mais simbólico.

Redação CSul, informações de Grupo Unis