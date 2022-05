Matrículas para aulas na Escola de Artes Plásticas da Terezinha estão abertas

São ofertadas aulas de pintura de óleo em tela e pintura em porcelana.

Redação CSul / Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Escola de Artes Plásticas da Professora Teresinha Sério Reis está com matrículas abertas para a turma de 2022. As aulas são ministradas de terça a sábado, durante a tarde. Os alunos (as) devem ter mais de 15 anos.

São ofertadas aulas de pintura de óleo em tela e pintura em porcelana. Visitas estão sendo realizadas em horário comercial.

A escola da professora Teresinha fica localizada na Rua Dr. Presciliano Pinto, 12, Vila Pinto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3221-2672.