Matrículas na Rede Municipal foram prorrogadas até dia 18, em Varginha

CSul lista quais são os materiais necessários para efetuar a matrícula.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

De acordo com a administração municipal, pais e responsáveis terão agora até dia 18 para efetuar a matrícula na própria instituição de ensino em que o aluno cursa. Já aqueles sem cadastro que, deverão ocupar vagas remanescentes tem até o dia 16.

A administração municipal ainda comunicou o site em que os responsáveis poderão conferir os contemplados na Educação Infantil, htt://www.varginha.mg.gov.br/seduc-espera-e-contemplados-creches

Os responsáveis deverão estar portando cópia da certidão de nascimento, cartão do SUS, cópia da carteira da vacinação da criança especificamente da página de identificação das imunizações, declaração de transferência, cópia do CPF do aluno (se tiver), cópia do RG e CPF do responsável da matrícula,, cópia mais recente do comprovante de residência (Cemig), cópia do cartão do Bolsa Família (caso seja beneficiário) e uma foto 3×4 recente.