Marelli Aftermarket, Hedge Investments e Porto Seco Sul de Minas realizam evento de lançamento no condomínio Citlog

A Divisão Aftermarket do Grupo MARELLI anuncia o evento de Lançamento da Pedra Fundamental da sua nova operação, na cidade de Varginha, que aconteceu nesta terça-feira (21).

A empresa ocupará cerca de 25% do galpão de 83.000 m2 que está sendo construído no condomínio Citlog em parceria com a Hedge Investments e o Porto Seco Sul de Minas, com apoio do governo do estado e da prefeitura municipal.

As três empresas estão realizando um investimento da ordem de R$ 300 milhões, que deve atingir cifras maiores quando o galpão estiver completamente ocupado. Graças ao empreendimento, estima-se a geração de milhares de empregos diretos e indiretos durante o período de construção e, posteriormente, após o início das operações industriais e logísticas. Além da geração de novos postos de trabalho, o faturamento das empresas, estimado em bilhões de reais, contribuirá fortemente para a arrecadação de tributos para a cidade e, consequentemente, para o estado e para o país.

A escolha de Varginha ocorreu devido à sua localização geográfica, ao Sul de Minas – equidistante (cerca de 300 km) das três maiores capitais do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte) – e pela moderna infraestrutura do condomínio Citlog. A cidade oferece, ainda, uma excelente estrutura de educação e saúde, o que proporciona um elevado nível de qualidade de vida para os colaboradores das empresas. Vale destacar que a microrregião de Varginha possui cerca de 800.000 habitantes em um raio de 60 km, o que facilita a contratação e capacitação de mão de obra.

O prefeito Vérdi Lucio Melo comemora mais essa conquista para Varginha. “A vinda do grupo Marelli para Varginha fortalece ainda mais nosso polo industrial, traz novas tecnologias e geração de empregos e renda. Varginha recebe de braços abertos mais esse grande empreendimento e agradece a empresa Porto Seco Sul de Minas e gestora Hedge Investments por essa parceria de sucesso”.

Através desse investimento, a MARELLI intensifica sua estratégia de expansão no Brasil.

A Marelli Cofap Aftermarket é a maior empresa do segmento no Brasil, líder do mercado de reposição de autopeças em diversas linhas de produtos, com escritórios regionais de vendas em algumas das principais capitais brasileiras (Curitiba, Goiânia, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo) e com o maior portfólio de componentes para veículos de passageiros, veículos comerciais e motocicletas, com as marcas Cofap e Magneti Marelli.

Sobre o Grupo MARELLI

A MARELLI é um dos principais fornecedores globais independentes do setor automotivo. Com forte tradição em inovação e excelência em manufatura, tem como missão transformar o futuro da mobilidade por meio do trabalho com clientes e parceiros no sentido de criar um mundo mais seguro, mais verde e mais conectado. Com cerca de 54.000 funcionários, a MARELLI marca presença ao redor do mundo com 170 instalações e centros de P&D na Ásia, Américas, Europa e África, com resultado de 1.380 bilhões de JPY (10,6 bilhões de euros) em 2021.

Sobre o Citlog Sul de Minas

Localizado ao lado do Aeroporto Municipal de Varginha, o condomínio logístico e industrial de altíssimo padrão e especificações técnicas, um dos maiores e mais modernos de Minas Gerais, conta atualmente com mais de 120 mil m2 construídos e ocupados por grandes empresas de porte internacional em diversos segmentos, com destaque para farmacêutico, cosméticos, comércio eletrônico e armazéns gerais, além de contar com um Centro Logístico Industrial Aduaneiro (CLIA), conhecido como Porto Seco Sul de Minas. As empresas instaladas no condomínio geram atualmente cerca de mil empregos diretos, milhares de indiretos e deverão faturar cerca de 8 bilhões de reais em 2022.

Sobre a Hedge Investments

Formada por executivos com histórico de 20 anos de atuação no mercado de fundos de investimento imobiliário, a Hedge é uma gestora de recursos independente reconhecida pelo pioneirismo e resultados consistentes. Atualmente, tem cerca de R$ 8 bilhões de recursos sob administração e é uma das principais instituições no segmento de fundos imobiliários, com destaque para os setores de shopping centers, edifícios corporativos, galpões logísticos e industriais e valores mobiliários. Também conta com produtos voltados para o agronegócio, previdência e crédito estruturado, além de um fundo multimercado. Em Varginha, a Hedge está presente desde 2014, fomentando o crescimento da região com investimentos relevantes, atraindo empresas e gerando emprego e renda para o munícipio e o Estado de Minas Gerais.

Sobre o Porto Seco Sul de Minas

A empresa possui cerca de 50 anos de experiência na prestação de serviços de armazenagem e movimentação de cargas gerais. O Porto Seco Sul de Minas foi pioneiro na prestação de serviços aduaneiros no interior do Brasil e, atualmente, possui licença para operar como Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA) dentro do condomínio Citlog, em Varginha. O CLIA também foi um dos primeiros recintos alfandegados a receber certificado de Operador Econômico Autorizado, um programa oferecido pela Receita Federal do Brasil, reconhecido mundialmente, que garante maior credibilidade e confiabilidade junto aos órgãos de fiscalização de fronteira no âmbito nacional e internacional. A Empresa foi a idealizadora do condomínio Citlog e conta com infraestrutura moderna, profissionais experientes e tecnologia de ponta.

Sobre o InvestMinas

Essa é a Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais. O InvestMinas realiza consultoria aos investidores, apoia o desenvolvimento das empresas instaladas no estado e auxilia as empresas que querem exportar e importar. Tudo é realizado em conjunto com os demais integrantes que tratam de desenvolvimento econômico de Minas Gerais.

Fonte e foto: Prefeitura Municipal de Varginha