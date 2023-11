Marcos Foresti reassume a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – SEAGRI

Agricultor e profundo conhecedor e grande liderança no setor agropecuário

Foto: Prefeitura de Varginha

Formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras – UFLA, Marcos Foresti reassumiu essa semana a SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA – SEAGRI. Agricultor e profundo conhecedor e grande liderança no setor agropecuário, retorna à Prefeitura a convite do prefeito Vérdi e do vice-prefeito Leonardo Ciacci, para contribuir com a administração.

Marcos Foresti foi vereador em Varginha por dois mandatos, presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito no período de 2009 e 2012. Em 2021 Foi nomeado Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária de Varginha no mandato Vérdi/Leonardo, tendo prestado relevantes trabalho a favor do Agronegócio.

Agora, retorna à SEAGRI, em substituição ao senhor Marcos Batista, que também prestou relevantes serviços na pasta, e agora retorna para a Secretaria Municipal de Administração, onde o mesmo também já esteve e contribuiu significativamente para a administração.

Fonte: Prefeitura de Varginha