Marcelo Nascimento lança seu novo livro “Nhá Chica a Serva da Sinhá Conceição”, em Baependi

Obra é fruto de pesquisas que, narram a história da Beata.

Redação CSul / Foto: Divulgação

Na tarde desta terça-feira (14), o escritor e jornalista Marcelo Nascimento lança no Santuário Imaculada Conceição da Nhá Chica, a biografia romanceada “Nhá Chica a Serva da Sinhá Conceição”. A divulgação acontece às 16h30.

A obra é fruto de pesquisas de vários anos do autor que, agora vê uma oportunidade de levar uma história edificante ao público por meio da vida de Nhá Chica.

A obra romanceada retrata as origens de Francisca Paula e sua descendência. Para o historiador, o livro aproxima a rica trajetória da Mãe dos Pobres, com uma leitura simples e edificante.

Na obra o leitor encontrará as histórias em cronologia com os anos de vida de Nhá chica. O livro traz também a tradição do milagre do órgão, além da interpretação histórica sobre o encontro da Princesa Isabel e a Beata.

Um diferencial destacado pelo autor, é a entrevista de Henrique Monat com Nhá Chica em 1894, além de um acervo de fotos coloridas com as narrativas do dia da beatificação.

O lançamento acontece em Baependi por ser a terra da Beata. Conforme Marcelo Nascimento, a cidade o acolheu com muito amor e alegria.

Campanha dos Livros em troca de alimentos.

Com o apoio da Luto Pax de Varginha, o escritor estará doando ao Santuário Nossa Senhora da Conceição de Nhá Chica, 100 livros, que a partir da próxima segunda-feira (19), poderão ser trocados na livraria paroquial do Santuário por um pacote de arroz de cinco quilos e um pacote de dois quilos de feijão.

“Esta é uma campanha solidária para ajudar os mais necessitados com alimentos e fazer caridade assim como faz Nhá Chica em sua cidade Baependi”, destaca o autor.

*Com informações Marcelo Nascimento