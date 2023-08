Manutenção Asfáltica e Limpeza Urbana nesta terça-feira, em Varginha

A orientação da Prefeitura de Varginha é para todos que passarem por esses locais redobrem a atenção.

Foto: CSul

Nesta terça feira, 29, tem manutenção asfáltica no cemitério municipal, no bairro Vila Verde e limpeza no Bom Pastor.

DRENAGEM

O serviço de drenagem prossegue no bairro Vargem.

As equipes da limpeza urbana capinam e limpam os seguintes locais, nessa segunda-feira, dia 29, de acordo com a Prefeitura de Varginha:

Bairros Sion, Rezende, Boa Vista, Campos Elíseos, Jardim Mariana, Vila Pinto, Jardim Zinoca, Bom pastor;

Avenidas Otávio Marques de Paiva, dos Tachos, Celina Ferreira Ottoni, Princesa do Sul e Benjamin Constant;

Rua Doutor José Bíscaro, área central, Centro Social Urbano (Bairro Santana), Rotatória e Ribeirão do Bairro Santa Maria e também as imediações do Terminal Rodoviário.

A Prefeitura lembra que uma cidade limpa depende de todos.

Fonte: Prefeitura de Varginha