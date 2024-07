Mais um domingo de Vacinação Antirrábica na Zona Rural de Varginha

Campanha será realizada nas seguintes datas: 28 de julho e no dia 4 de agosto

Foto: Prefeitura de Varginha

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Varginha, iniciou no último domingo (21), a Campanha de Vacinação Antirrábica na zona rural do município. A iniciativa é conduzida pelo Setor de controle de Zoonoses e tem como objetivo imunizar cães e gatos contra a raiva.

São 10 rotas que cobrirão toda zona rural, que prossegue neste domingo, dia 28 de julho e no próximo, dia 4 de agosto. A campanha é itinerante, com as equipes de vacinação percorrendo casa a casa nas áreas rurais de Varginha, garantindo que todos os animais tenham acesso à vacina.

Estão sendo vacinados todos os cães e gatos a partir de 4 meses de idade, fêmeas gestantes e em lactação também podem ser vacinadas, não existe limite máximo de idade.

O setor de Zoonoses pede que os proprietários de cães e gatos na zona rural deixem o acesso liberado com um responsável para que a equipe de vacinação (composta por um motorista, um vacinador e um agente comunitário de saúde da própria área) possam vacinar os animais.

É crucial que o dono ou o responsável pelos animais levem a carteira de vacinação durante o atendimento. Para mais informações sobre a campanha de vacinação, entre em contato diretamente com o Setor de Zoonoses pelo telefone (35) 3690-2276

Fonte: Prefeitura de Varginha