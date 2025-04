Mais de 440 mil veículos cruzaram as rodovias do Sul de Minas no feriadão

Foram registrados 21 sinistros no total, 8 nas vias da EPR Vias do Café e 13 na EPR Sul de Minas, com uma vítima fatal em cada trecho.

Foto: EPR Sul de Minas

Feriado prolongado, estradas cheias e atenção redobrada. Nas rodovias administradas pela EPR Sul de Minas e pela EPR Vias do Café, o movimento foi intenso: mais de 440,2 mil veículos circularam por 887 quilômetros de pistas sob operação especial.

Com a expectativa de tráfego elevado, as concessionárias montaram uma verdadeira força-tarefa: viaturas extras, guinchos estrategicamente posicionados e equipes em alerta máximo para garantir o atendimento rápido e manter o trânsito fluindo.

Durante os dias de operação, uma média de 81 motoristas por dia precisou de apoio nas estradas. Em cerca de metade dos casos, o motivo foi pane mecânica. Já os pedidos por guincho representaram aproximadamente 35% dos acionamentos.

Nos números gerais, a EPR Vias do Café recebeu 176,2 mil veículos, enquanto a EPR Sul de Minas liderou o fluxo, com 264 mil registros. Juntas, as duas concessões confirmam sua importância como principais eixos de ligação no Sul de Minas.

Durante a operação, foram registrados 21 sinistros no total – 8 nas vias da EPR Vias do Café e 13 na EPR Sul de Minas –, com uma vítima fatal em cada trecho. As equipes das concessionárias atuaram rapidamente em todos os casos, em conjunto com os serviços de emergência e policiamento das vias.

“Nosso compromisso vai além da operação rodoviária. Trabalhamos para que cada viagem seja mais segura para nossos usuários. Reforçar o atendimento em feriados como este é essencial para proteger vidas,” destaca a diretora-executiva da EPR Sul de Minas, Érica Kawatake.

A operação também teve um forte braço educativo. Entre os dias 17 e 21, a EPR Vias do Café, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária e o DER-MG, realizou 44 blitzes educativas, alcançando mais de 7.260 pessoas com mensagens de segurança e conscientização.

Para José Salim Fraiha, diretor-executivo da EPR Vias do Café, a prevenção é o melhor caminho: “investimos constantemente em tecnologia e educação para reduzir acidentes. Agir antes que o risco aconteça é o que faz a diferença.”

Além do reforço operacional e das campanhas educativas, as concessionárias mantêm o compromisso com ações contínuas de manutenção da malha viária, monitoramento por câmeras e resposta rápida a emergências.

O objetivo é um só: garantir que as estradas da EPR Sul de Minas e da EPR Vias do Café sejam mais seguras, confortáveis e confiáveis — não apenas em feriados, mas todos os dias do ano.

Fonte: EPR Sul de Minas