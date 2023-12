Maçonaria de Varginha doa 250 cestas básicas para pessoas carentes

As cestas foram organizadas e embaladas por 20 membros das sete lojas na noite anterior.

Foto: Divulgação

No sábado (24), sete lojas maçônicas da cidade (Acácia do Sul de Minas, Cavaleiros de Villa Rica, Cavaleiros de Aço, Fraternidade Varginhense, Templários do Real Segredo, União e Humanidade e Vinte de Agosto), se reuniram para entregar 250 cestas básicas para pessoas carentes na cidade de Varginha. Trata-se de um trabalho entre as lojas com o intuito de ajudar a quem mais precisa, nesta data tão importante que é o Natal.

De início, o objetivo das lojas era conseguir arrecadar 150 cestas, mas com a ajuda das Filhas de Jó, da Ordem DeMolay e muitos outras pessoas, foi possível arrecadar 250 cestas, 200 panetones, 200 kits de higiene, 200 caixas de chocolate e mais de 20 caixas de leite.

Os mantimentos foram doados em vários pontos da cidade, sendo: Escola Municipal Cláudio Figueiredo Nogueira, Escola Municipal Emílio Justiniano de Rezende Silva, Fazenda dos Tachos, Escola Municipal Paulo Cândido de Figueiredo, Escola Municipal José Pinto de Oliveira, Comunidade Três Córregos e Região do Bairro Nova Varginha. Foram doadas ainda duas cestas para duas famílias venezuelanas.

O evento contou com o apoio do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e da Associação de Promoção e Assistência Social – ASPAS, que auxiliou nas escolhas das famílias e na organização para as entregas.

O gesto concreto de solidariedade reflete o desejo e trabalho em prol de uma sociedade mais feliz, justa, fraterna e igualitária.

As lojas preparam mais eventos solidários para o próximo ano.

Fonte: Renan Lenzi