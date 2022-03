Luiz Carlos Bruziguessi, presidente do Codeva, morre aos 67 anos em Varginha

Bruzi, como era carinhosamente conhecido por pessoas próximas, lutava contra o câncer.

Redação CSul/Foto: Arquivo

O presidente do Conselho de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Varginha (Codeva), Luiz Carlos Bruziguessi, morreu neste domingo (13), aos 67 anos. Bruzi, como era carinhosamente conhecido por pessoas próximas, lutava contra o câncer.

O corpo está sendo velado na Câmara Municipal de Varginha. Luiz Carlos estava à frente do Codeva desde 2016.

Em nota, a prefeitura de Varginha lamentou a morte do presidente do Codeva.

“Foi com profundo pesar que a prefeitura de Varginha recebeu a notícia do falecimento do presidente do Codeva (Conselho Municipal de Defesa das Pessoas com Deficiência de Varginha) Luís Carlos Bruziguessi. Bruzzi, como era carinhosamente chamado pelos amigos, foi grande parceiro da administração, estando a frente do Codeva sempre atento e dedicado deixando uma marca de respeito e solidariedade. Nossos sentimentos aos amigos e familiares.”