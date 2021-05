Luciano Hang esteve em Varginha nesta quinta-feira

Empresário é proprietário da Havan, loja que possui filial no Via Café Garden Shopping.

Redação CSul / Foto destaque: Wikimedia Commons

Nesta quinta-feira (27), o empresário Luciano Hang esteve em Varginha, na ocasião Hang visitou a loja Havan, que fica no Via Café Garden Shopping.

Durante a visita ao município, Luciano almoçou no shopping e aproveitou para visitar as instalações da filial. A Havan é uma das maiores redes de lojas de departamentos do Brasil.