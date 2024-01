Liquida de Verão 2024 oferece descontos de até 70% no Via Café Shopping Center

Além preços mais baixos, algumas lojas do shopping oferecem descontos progressivos e, ainda, a opção de “Pague 2, Leve 3”.

Foto: Via Café Shopping Center

O Via Café Shopping Center realiza até 31 de janeiro, mais uma edição da Liquida de Verão. Durante esse período, o consumidor poderá aproveitar tudo de bom, bonito e barato e descontos que chegam a 70% nas lojas, além de benefícios exclusivos.

Para quem busca renovar o guarda-roupa, repaginar a decoração da casa ou atualizar os eletrodomésticos e itens de tecnologia, o Via Café dispõe de diversas opções em produtos com preços especiais nos segmentos de moda feminina, masculina e infantil, acessórios, perfumaria, telefonia, utilitários, eletrodomésticos, artigos para o lar, dentre outros.

Além preços mais baixos, algumas lojas do shopping oferecem descontos progressivos e, ainda, a opção de “Pague 2, Leve 3”. “Esta ação promocional já é tradicional no Via Café Shopping Center e, ciente disso, muitos clientes optam por realizar suas compras, após o período das festas. Afinal, essa é uma excelente oportunidade adquirir itens de qualidade com preços vantajosos”, afirma a coordenadora de Marketing do shopping, Priscila Pompeu.

Para facilitar a visualização dos clientes, os itens em promoção estão sinalizados nas próprias lojas, que também anunciam os descontos em suas redes sociais. Para mais informações sobre a Liquida de Verão, acesse @viacafeshoppingcenter.

Fonte: Luciana Trindade