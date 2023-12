Link de acesso ao portal da transparência da Prefeitura de Varginha

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA da Prefeitura de Varginha segue sem qualquer problema de Publicação ou de Cumprimento da Lei de Acesso a Informação

Foto: Prefeitura de Varginha

Como forma de facilitar aos munícipes e outros que tenham interesse nos conteúdos e atos administrativos do município, a Prefeitura de Varginha disponibiliza o link de acesso ao Portal de Transparência, https://transparencia.betha.cloud/#/0KKBnQ06dmqOwzaO4RDFMA== que é Monitorado pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, que cuida para que todas as informações sejam disponibilizadas aos cidadãos de forma Clara, Simples e transparente.

Lembrando que mesmo com a mudança de sistema o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA da Prefeitura de Varginha segue sem qualquer problema de Publicação ou de Cumprimento da Lei de Acesso a Informação, funcionando em tempo real com atualizações diárias durante o período noturno por meio

de Inteligência Artificial (Robô) através de softwares de atualiza tudo o que foi processado durante o dia e publica automaticamente.

“A periodicidade dos dados disponibilizados e divulgados no Portal da Transparência são provenientes de diversas fontes de informação, entre as quais estão os grandes sistemas estruturadores da Prefeitura Municipal de Varginha – como o Sistema Integrado de Administração Financeira da Secretaria Municipal da Fazenda, com dados Contábeis, Tributos, Impostos, Contas Públicas, Despesas, Diárias, Receitas, etc… – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – Compras, Licitações, Contratos, entre diversas outras informações, tudo conforme exigência da Lei Federal bem como a Lei Municipal de regulamenta a Transparência Publica”, explica o secretário de Tecnologia da Informação, Luciano Ferroni.

Fonte: Prefeitura de Varginha