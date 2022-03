Leonardo Ciacci, prefeito em exercício, participa da abertura de treinamentos da CIPA

Programa tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível, de forma permanente.

Leonardo Ciacci, prefeito em exercício de Varginha – substituindo Vérdi Melo, que está em viagem ao exterior – participou nesta quarta-feira (30), no auditório do INPREV, da abertura do treinamento das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), da Prefeitura de Varginha, com composição de novas comissões internas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, da Prefeitura Municipal de Varginha, visando orientar os servidores e cumprir as exigências normativas legais impostas pela Norma Regulamentadora N° 5, a qual versa sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, ofereceu aos novos membros eleitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais – CIPA-DO do município, antes da posse da nova gestão, o treinamento exigido normativamente sobre: o estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo; noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho decorrentes das condições de trabalho e da exposição aos riscos existentes no estabelecimento e suas medidas de prevenção; metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção dos riscos; noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho; noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados nos processos de trabalho; e organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da Comissão.

A CIPA-DO tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível, de forma permanente. Além de Ciacci, o Secretário Municipal de Administração, Sergio Takeishi, também esteve presente, além dos membros eleitos titulares, suplentes e indicados das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde,

Na oportunidade, Leonardo Ciacci, falou sobre o tema: “a parceria firmada entre o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT e as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais – CIPA-DO do município têm sido de grande valia em nossa constante busca por mitigar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais em nossos ambientes de trabalho. A percepção advinda de quem está inserido na realidade laboral e setorial, diariamente, é muito importante para que possamos identificar falhas e mitigar riscos de diversas magnitudes. Precisamos entender a necessidade de proteger nossos servidores e todos os que estão, de alguma forma, presentes em nossos processos de trabalho e, esses treinamentos, e a própria composição da CIPA-DO, vão ao encontro desse grande objetivo” ressaltou.

O treinamento foi conduzido pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho – SESMT, da Prefeitura de Varginha, Leandro Nascimento.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha