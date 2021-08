Leonardo Ciacci participa da inauguração do programa “Meu Escritório”

Conforme a administração municipal, o projeto trata-se de um espaço dotado de toda infraestrutura para que os advogados possam exercer suas atividades com conforto e dignidade.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O vice-prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci participou, nesta quinta-feira (5), da inauguração do programa “Meu Escritório”. Segundo a prefeitura, essa foi uma grande conquista para a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Varginha. O projeto foi realizado através de uma parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais.

“Ficamos muito satisfeitos com o que vimos. Uma importante conquista para os advogados da cidade, que precisam de um espaço para desenvolver suas atividades. Estão todos de parabéns por essa parceria”, disse Ciacci.