Leitos de UTI voltados para o tratamento da covid-19 registram queda nas ocupações em Varginha

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a taxa de leitos atual na região é de 25,65%.

Redação CSul / Foto destaque: CSul/Imagem Ilustrativa

A Prefeitura de Varginha continua imunizando crianças a partir dos cinco anos e os demais públicos diariamente. O avanço nas imunizações tem contribuído para a queda no número de casos e controle do vírus da covid-19. No Sul de Minas, a taxa geral de ocupação de leitos de UTI segue em queda, assim como a dos leitos voltados exclusivamente para o tratamento do novo coronavírus.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), nesta sexta-feira (4), a taxa geral de ocupação de leitos de UTI no Sul de Minas estava em 51,42%, já os leitos destinados ao tratamento da Covid-19 registravam 25,65%. No dia 17 do último mês, as taxas estavam em 55,42% e 32,48%.

Segundo o “Painel de Monitoramento” da SES-MG, tratando-se da ocupação geral dos leitos de UTI, o município de Varginha contabiliza atualmente a maior taxa geral de ocupação, sendo 82,14%. Em seguida São Sebastião do Paraíso, com 73,33%, Três Corações (60%) e Guaxupé (57,89%).

Contudo, tratando-se dos leitos voltados para o tratamento da covid-19, Varginha aparece em 3° lugar entre as maiores taxas, sendo 45% de ocupação. Os municípios de Guaxupé e São Sebastião do Paraíso ocupam as respectivas 1ª e 2ª posição.

Conforme a SES-MG, o município de Guaxupé atualmente conta com 60% de ocupação, enquanto São Sebastião do Paraíso que, há duas semana contabilizava 100% de ocupação, agora aparece com 50%.

Enfermarias no Sul de Minas

Ainda na região a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria também registraram baixa. No último dia 17, a taxa geral de ocupação registrava 54,42% e atualmente contabiliza 48,88%.

Os leitos de enfermaria destinados ao tratamento da covid-19 também estão em queda. Ainda no dia 17, a porcentagem era de 6,26% e agora está em 3,32%.

Ainda considerando informações da SES-MG, os municípios de São Sebastião do Paraíso (72,73%), Passos (69,82%) e Cássia (65,79%) aparecem com as maiores taxas de ocupação de enfermarias.

*Com informações G1 Sul de Minas