“Leia Mulheres” reúne apreciadores da literatura no primeiro encontro de 2024

O projeto “Leia Mulheres” realizou na noite desta quinta-feira (25/01) o primeiro encontro de 2024 na Biblioteca Pública de Varginha. O livro em debate no clube de leitura foi “A festa de Babette” de Karen Blixe.

“Com esta edição chegamos ao 10º encontro do Leia Mulheres. Parabenizo a escritora Luciane Madrid Cesar por esta iniciativa que começou em março do ano passado. O projeto está possibilitando que os nossos leitores conheçam livros de escritoras renomadas do Brasil e do mundo”, destaca Paulo Sérgio Rosa, diretor do Museu Municipal.

O Leia Mulheres é um convite a leitura de obras escritas por mulheres, de clássicas a contemporâneas. Ocorre na cidade de Varginha desde março de 2023. O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural e Biblioteca Pública.

Tem como objetivos incentivar a leitura de escritoras mulheres de diversas áreas, mas principalmente de literatura, além de estimular o consumo editorial de autoras, abrindo espaço para mais publicações/reedições de mulheres e promover debates de temáticas sociais.

