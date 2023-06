Lei de diretrizes orçamentárias do município de Varginha é discutida em audiência pública na Câmara

Contando com a participação de representantes do Executivo, a audiência abordará o Projeto de Lei nº 25/2023, que trata das diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Na próxima terça-feira (27), às 9h, na Câmara de Varginha, haverá uma Audiência Pública para discutir a LDO – que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias – do Município.

Contando com a participação de representantes do Executivo, a audiência abordará o Projeto de Lei nº 25/2023, que trata das diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024.

“É um momento importante para discutirmos como será elaborada a lei que irá prever o orçamento do Município de Varginha para o ano que vem. É um assunto bem técnico, mas que é interessante que seja bem explicado para que a população também possa compreender o que a Prefeitura está pensando em fazer de investimentos, gastos e até mesmo o que está se prevendo com as receitas arrecadadas”, explica o presidente da Câmara, vereador Apoliano do Projeto Dom.

A população pode participar comparecendo no plenário da Câmara, ou acompanhar pelos canais de transmissão no Youtube ou Facebook da Câmara de Varginha.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha