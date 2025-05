Lavras coordena Visa Cis que atenderá Varginha, Três Corações, São Lourenço e região

O Visa Cis que atende à macrorregião de Saúde Sul é coordenado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde de Lavras (Cislav).

Foto: SRS Varginha

Durante os dias 7 e 8/5, a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Varginha recebeu os profissionais recém ingressados no Visa Cis, Programa de Apoio Técnico às Ações de Vigilância Sanitária Municipal, via Consórcio Público de Saúde. O Visa Cis é uma política da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) que nasceu para fortalecer as ações de Vigilância Sanitária (Visa) dos municípios, por meio da formação de equipes multidisciplinares nos Consórcios Públicos de Saúde, que apoiarão as Visa municipais na execução dos trabalhos.

O Visa Cis que atende à macrorregião de Saúde Sul é coordenado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde de Lavras (Cislav). Para fins de organização e operacionalização das ações de atuação, as cinco microrregiões de Saúde da macro foram agrupadas em três regiões de atuação: região 1, Varginha e Três Corações; região 2, Lavras e Três Pontas; e região 3: São Lourenço.

A equipe da Visa/SRS Varginha apresentou, na reunião, os conceitos básicos de Vigilância Sanitária, as principais legislações, normas e os fluxos de inspeções. “O Visa Cis é um projeto novo, com grande potencial de impacto. Sua implementação trará benefícios significativos não apenas para a vigilância sanitária regional, mas também para todas as vigilâncias sanitárias municipais”, ressaltou Luciane Salvi, coordenadora da Vigilância Sanitária da SRS Varginha.

Segundo Luciane, o programa fará, a partir de agora, o diagnóstico situacional das Visa municipais para posterior elaboração dos planos de trabalho, de modo a iniciar o atendimento efetivo das demandas de Vigilância Sanitária dos municípios que aderirem ao programa. Esta iniciativa, lembrou a coordenadora, será totalmente custeada pelo Estado, e disponível para adesão de todos os municípios de Minas Gerais.

Fonte: SES-MG