Lanchonete inaugurada nessa sexta pega fogo no Mercado Municipal de Varginha

Incêndio que consumiu o comércio Kosely Delivery, que segundo informações foi inaugurado nesta mesma data.

Foto: Guarda Civil Municipal de Varginha

Na tarde desta sexta-feira, 14 de junho, um incêndio tomou conta de uma lanchonete localizada no Mercado Municipal de Varginha, mobilizando equipes de emergência. De acordo com relatos da Guarda Civil Municipal, a área na Praça Quintino Bocaiuva com a Rua Tiradentes precisou ser interditada para permitir que os bombeiros atuassem no combate às chamas.

O estabelecimento afetado, identificado como Kosely Delivery, estava celebrando sua inauguração justamente neste dia. Apesar do susto, felizmente não houve registros de feridos no incidente. As primeiras investigações indicam que o incêndio teve início em uma fritadeira, mas ao chegar no local, foi constatado que um vazamento de gás desencadeou o fogo, que rapidamente se alastrou pelo ambiente.

No estabelecimento, os bombeiros montaram uma linha de combate ao incêndio e procederam com a extinção das chamas. Além disso, foi realizada a retirada dos botijões de gás e demais materiais combustíveis para evitar o risco de uma possível reignição do fogo. Como medida preventiva, o local foi interditado até que uma equipe de engenheiros da Prefeitura possa avaliar a estrutura do prédio e garantir sua segurança.

Fonte: Redação CSul com informações do Corpo de Bombeiros