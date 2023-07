Lalá Seresteiro lança disco “A Minha Infância” no Conservatório de Música de Varginha

Aos 77 anos de idade e 45 anos de carreira, esse é o terceiro disco lançado cantor.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Na apresentação no Conservatório de Varginha, Lalá Seresteiro será acompanhado pelo grupo Velha Guarda, composto atualmente por Gilberto Botrel (violão de 7 cordas), Dodô (cavaquinho), Zezé (percussão), Toninho (acordeon), Luiz Carlos (contrabaixo / violão).

Aos 77 anos de idade e 45 anos de carreira, esse é o terceiro disco lançado cantor. De acordo com Lalá Seresteiro, “esse CD vai trazer muita recordações, porque tem muitas pessoas, principalmente as mais jovens, não conhecem o que é música de serenata. Se você sentar para ouvir as letras, como são muito bonitas, elas tocam mesmo a gente, trazem aquele romance e aquelas recordações. É uma coisa que toca na gente, que faz a gente se encantar por aquela música”.

A música “A minha infância” relembra os primeiros anos de vida do músico quando ele brincava de pique e rodava peão no Jardim do Sapo, ia à escola, e destaca a influência do pai dele, que também era músico e tocava na banda do Conservatório de Varginha.

O disco “A Minha Infância” estará à venda no dia da apresentação no Conservatório e também poderá ser comprado pelo telefone (35) 9 9880-7425.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha