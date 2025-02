Kombi da Prefeitura de Varginha pega fogo no bairro Corcetti

Motorista notou que havia fumaça saindo do motor, e em poucos instantes, o fogo se alastrou.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quinta-feira (27/02), uma Kombi da Prefeitura de Varginha pegou fogo enquanto trafegava pelo bairro Corcetti. O incidente mobilizou o Corpo de Bombeiros de Varginha, que foi acionado para conter as chamas.

De acordo com o motorista do veículo, ele seguia normalmente pelo bairro quando ouviu um barulho estranho. Ao perceber a situação, notou que havia fumaça saindo do motor, e em poucos instantes, o fogo se alastrou.

O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente no local, Rua Antônio Rezende Almeida, e utilizou técnicas específicas para a extinção de incêndios em veículos. Foram necessários aproximadamente 2 mil litros de água para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para áreas próximas.

Felizmente, não houve feridos no incidente. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e a ocorrência serve como alerta para a importância da manutenção preventiva em veículos, principalmente aqueles que percorrem longas distâncias ou têm uso frequente.

O trânsito na região foi temporariamente afetado durante a atuação dos bombeiros, mas a situação foi normalizada após a remoção do veículo queimado.

Fonte: Corpo de Bombeiros