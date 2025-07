Judocas de Varginha disputam Campeonato Brasileiro em Salvador

O município de Varginha foi representado por três atletas e um técnico

Foto: Prefeitura de Varginha

Durante a última semana, nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho de 2025, foi realizado em Salvador no estado da Bahia, o Campeonato Brasileiro CADETE Sub-18 de Judô, principal competição nacional da categoria.

O município de Varginha foi representado por três atletas e um técnico, sendo os judocas Sofia Dominguete, Diego Martins Vicente e Arthur Baldoni, acompanhados pelo técnico Rodrigo Marcondes de Lima, com apoio da prefeitura de Varginha.

A participação da equipe foi bastante expressiva. O atleta Diego Martins Vicente conquistou a medalha de bronze na categoria até 66 kg, garantindo o terceiro lugar no pódio. Os atletas Sofia e Arthur também realizaram ótimas lutas, demonstrando excelente desempenho técnico e tático, embora não tenham alcançado medalhas nesta edição.

O técnico Rodrigo Marcondes de Lima avaliou a participação como muito positiva, destacando o alto nível da competição, por se tratar da principal disputa nacional da categoria sub-18. Ele ressaltou a importância do investimento nas categorias de base e reforçou o protagonismo do município de Varginha como um dos grandes formadores de atletas no cenário esportivo nacional, com frequente presença em pódios tanto no Brasil quanto em competições internacionais.

A viagem da delegação ocorreu conforme o seguinte cronograma: a equipe saiu de Varginha sexta-feira (27/06), com destino ao aeroporto, embarcando em voo para Salvador (BA). O retorno aconteceu na segunda-feira (30/06), com chegada à SEMEL – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A participação no Campeonato Brasileiro CADETE reafirma o compromisso do município de Varginha com o desenvolvimento do esporte e a formação de atletas de alto rendimento, fortalecendo sua posição como referência no judô nacional.

Fonte: Prefeitura de Varginha