Judô de Varginha é destaque em Congresso Mineiro de Municípios

SEMEL apresentará o bem-sucedido projeto de Lei de Incentivo ao Esporte “Judô e Jiu-Jitsu Varginha”.

Foto: Prefeitura de Varginha

O técnico Rodrigo Marcondes de Lima e o chefe do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL- Varginha, Jaime Roberto Macedo, foram convidados para participar do Congresso Mineiro de Municípios e apresentar o bem-sucedido projeto de Lei de Incentivo ao Esporte “Judô e Jiu-Jitsu Varginha”.

A iniciativa, que conta com o apoio das Lojas Edmil e foi autorizada pela Secretaria Estadual de Esportes, tem como objetivo principal fomentar a prática esportiva no município, ampliando o número de alunos praticantes de judô e melhorando a estrutura existente para equipará-la aos padrões encontrados em competições nacionais.

Durante o evento, os representantes de Varginha explanaram como o projeto vem transformando a realidade do esporte na cidade, não apenas com a inclusão de mais jovens na prática do judô, mas também com resultados expressivos em competições estaduais e nacionais. Nos últimos anos, a equipe varginhense se tornou referência nacional, com conquistas importantes como medalhas em campeonatos brasileiros, vice-campeonato brasileiro, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Sub-15, além de títulos nos Jogos Escolares, Jogos da Juventude e diversas vitórias em nível estadual.

O projeto apresentado também visa ampliar a participação de atletas varginhenses nas competições organizadas pela Confederação Brasileira de Judô, fortalecendo o calendário esportivo da cidade e elevando o nível técnico das equipes locais. Essa continuidade é possível, em parte, graças à estrutura administrativa diferenciada de Varginha, uma das poucas cidades mineiras que conta com o cargo efetivo de técnico desportivo. Esse profissional de carreira garante a permanência e execução dos projetos esportivos, independentemente de mudanças de gestão, assegurando a sustentabilidade das ações ao longo dos anos.

Visando valorizar ainda mais essa prática esportiva, a Prefeitura inaugurou recentemente um ginásio de artes marciais onde os atletas recebem treinamento e total suporte da equipe da SEMEL.

O que é a Lei de Incentivo ao Esporte

A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte permite que o Governo de Minas Gerais direcione parte da arrecadação do ICMS Corrente para apoiar financeiramente projetos esportivos apresentados por entidades sem fins lucrativos, prefeituras e órgãos públicos. Por meio deste mecanismo, empresas contribuintes do ICMS podem apoiar iniciativas esportivas em seus municípios, fortalecendo a saúde, a integração social, a formação de valores e o desenvolvimento de atletas.

Essa ferramenta tem se mostrado essencial para o crescimento do esporte em Minas Gerais, estimulando a realização de projetos que promovem qualidade de vida e oportunidades para crianças, jovens e adultos.

Com resultados concretos e uma gestão comprometida, Varginha se consolida como exemplo de como a política pública e os mecanismos de incentivo fiscal podem transformar o esporte em um verdadeiro motor de inclusão e excelência.

Fonte: Prefeitura de Varginha