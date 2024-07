Jovem Talento de Varginha se destaca em campeonato de Beach Tennis

Vinícius Garcez alcançou a semifinal na categoria masculina sub16, no Circuito Nacional Infanto-Juvenil de Beach Tennis, em Vinhedo-SP

Aos 14 anos, Vinícius Garcez já está deixando sua marca no Beach Tennis. Natural de Varginha, ele se destaca por seu talento e determinação, competindo como profissional credenciado pela International Tennis Federation (ITF) e acumulando títulos de peso. Atualmente, Vinícius participa da categoria masculina A nos torneios da região, onde sua performance impressiona e inspira.

O Fascinante Mundo do Beach Tennis

O Beach Tennis combina a energia do vôlei de praia com a precisão do tênis, criando um esporte dinâmico e emocionante. Disputado em quadras de areia, exige reflexos rápidos, resistência física e habilidade técnica. Nesse ambiente, Vinícius Garcez vem mostrando que tem tudo para se tornar um grande nome da modalidade.

Brilhando nos Torneios

No último final de semana, entre os dias 12 e 14 de julho, Vinicius competiu no Circuito Nacional Infanto-Juvenil de Beach Tennis, em Vinhedo-SP. Representando com orgulho o Sul de Minas, Vinícius destacou-se entre mais de 60 atletas de todo o Brasil. O torneio, conhecido por reunir a elite juvenil do esporte, contou com atletas de todo o país. Vinícius teve um desempenho memorável, alcançando a semifinal na categoria masculina sub16.

Talento e Futuro Promissor

Vinícius Garcez é um exemplo de talento e dedicação. Com tão pouca idade, ele já coloca Varginha no mapa do Beach Tennis nacional. Sua técnica apurada e postura em quadra indicam um futuro brilhante no esporte.

Acompanhe de Perto

