Jovem suspeito de extorsão é preso em Varginha

Uma equipe policial se deslocou para o local onde a vítima entregaria o dinheiro exigido, oportunidade em que o suspeito foi preso.

Uma denúncia sobre o crime de extorsão, formalizada na última sexta-feira (7/2), em Varginha, Sul do estado, resultou na prisão em flagrante de um suspeito, de 24 anos, durante ação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A vítima, de 42 anos, relatou ter marcado um encontro com o suspeito, no dia 28 de janeiro deste ano, por meio de um site especializado em anúncios de acompanhantes. Esse teria sido o início de uma série de ameaças, que resultaram na prisão do suspeito investigado.

Extorsão

Conforme apurado, o suspeito teria gravado o ato sexual, passando a ameaçar a vítima, dizendo que iria expor as imagens registradas para familiares e colegas da empresa dela. Em troca do silêncio, o jovem exigiu que fosse comprado um celular, avaliado em cerca de R$ 3 mil.

Dias depois de receber o aparelho, o suspeito voltou a fazer exigências, como o envio de lanche e valores em dinheiro transferidos via PIX. O suspeito simulou ter apagado os vídeos, mas não cumpriu com o combinado, retornando com novas ameaças e pedido de mais dinheiro.

Denúncia

Não suportando mais as ameaças, a vítima procurou a Delegacia de Polícia em Varginha para denunciar o crime. Além de parte de uma ligação gravada, a vítima apresentou para os policiais uma mensagem temporária que havia acabado de receber, na qual o suspeito exigia a quantia de R$ 2 mil.

Diante disso, uma equipe policial se deslocou para o local onde a vítima entregaria o dinheiro exigido, oportunidade em que o suspeito foi preso. No momento da abordagem, o suspeito jogou o celular dele pelo muro de uma residência. O aparelho foi recuperado e será analisado pela PCMG.

A ação foi coordenada pela equipe do Plantão, com o apoio da inspetoria de investigadores em Varginha.

