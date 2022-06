Jovem é preso após se passar por médico e por falsidade ideológica, em Varginha

Jovem que se passou por médico em empresa de remoção hospitalar, durante dois meses foi preso.

Redação CSul

Na tarde desta terça-feira (28), um jovem de 20 anos foi preso após se passar por médico durante dois meses em uma empresa de remoção hospitalar, em Varginha.

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do local, contratou o suposto médico para prestação de serviços, mas ao consultar sua documentação percebeu que na verdade o jovem prestava serviços na cidade de Ponte Nova.

O jovem foi abordado pelos militares e durante as buscas, foram encontrados duas carteiras de identidade, as duas com o mesmo nome, porém com registros e CPF diferentes.

Além dos documentos, foram encontrados com ele, cartões dinheiro, instrumentos médicos e blocos de receita de médico lotado em outra cidade.

O suposto médico foi preso e levado para a delegacia juntamente com o material apreendido. Os militares informaram que, a prisão do suspeito foi validada por exercer ilegalmente a profissão de médico e por falsidade ideológica.

*Com informações G1 Sul de Minas