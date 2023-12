Jornada Científica da Engenharia, Arquitetura e Tecnologia do Unis contribui para o desenvolvimento científico

Neste ano, o evento contou com 380 participantes inscritos, 64 trabalhos submetidos e 6 atividades realizadas, entre os dias 27 e 28 de novembro.

Foto: Grupo Unis

A III Jornada Científica da Engenharia, Arquitetura e Tecnologia do Unis (JEATEC), que contou com a parceria do CREA-MG, foi um grande sucesso e vem se consolidando como um importante espaço de discussão, debate e aprimoramento dos estudos nas respectivas áreas.

“Um evento como esse tem ampla relevância para a formação dos nossos alunos em um contexto de compreensão dos desafios profissionais e das grandes mudanças que essas áreas de Engenharias, Tecnologia e Arquitetura têm apresentado. A cada ano o evento vem aumentando o número de trabalhos submetidos, participantes inscritos e atividades”, disse o coordenador do Departamento de Pesquisa do Grupo Unis, Prof. Pedro dos Santos Portugal Júnior.

Neste ano, o evento contou com 380 participantes inscritos, 64 trabalhos submetidos e 6 atividades realizadas, entre os dias 27 e 28 de novembro. “Além das apresentações dos trabalhos aprovados no evento no primeiro dia, no segundo dia, além das palestras, também tivemos a exposição de banner dos projetos integradores extensionistas de alguns cursos”, comentou a coordenadora do curso de Engenharia Agronômica do Unis e da III JEATEC, Profa. Polyana Andrade.

As temáticas trabalhadas permitiram que os alunos tivessem acesso aos estudos mais recentes e abordagens profissionais indispensáveis para contribuir em suas formações. Os principais assuntos foram sobre Tecnologia e Inovação, Aplicação de Defensivos, Cloud Computing, Patrimônio Cultural de Varginha, Pulverização com Drone Agrícola e Trilhas para que se possa decolar com Inteligência Artificial na Cloud.

“A JEATEC está se estabelecendo como um evento técnico e científico de notável importância para nossa região. Durante sua terceira edição, uma diversidade de atividades ocorreu simultaneamente nos dias 27 e 28, incluindo palestras técnicas, apresentação de trabalhos científicos e o envolvimento do CREA-MG, estabelecendo uma valiosa conexão com nossos alunos e enriquecendo significativamente nosso evento”, concluiu o Coordenador do Núcleo Gestor Acadêmico dos cursos de Engenharia, Arquitetura e Tecnologia do Grupo Unis, Prof. Ivan Francklin Junior.

Assim, a jornada cumpriu com o objetivo de propiciar o debate e troca de experiências entre pesquisadores e profissionais de todo Brasil.

Fonte: Grupo Unis