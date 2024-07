Jogos Internos da Fuvae acontece essa semana

O evento dará ênfase aos estudantes e usuários que possuem um bom entendimento cognitivo e ao grupo com Paralisia Cerebral e Motora, para estarem participando ativamente como atletas das competições.

Foto: Divulgação/FUVAE

Nesta semana, nos dias 18 e 19 de julho, ocorrerá os Jogos Internos da Fuvae , com o intuito de valorizar e promover a participação de estudantes e usuários com diferentes níveis de capacidade cognitiva e motora.

O evento dará ênfase aos estudantes e usuários que possuem um bom entendimento cognitivo e ao grupo com Paralisia Cerebral e Motora, para estarem participando ativamente como atletas das competições.

A comissão organizadora é composta pelos professores Lauro Cézar Santiago Sarto (CREF 046802-G/MG), Renata Joyce Silva (CREF 49418-MG) e Cristian da Silva Batista (CREF 053363-G/MG), será responsável por executar e realizar todas as ações propostas no cronograma do evento.

Programação do Evento

Dia 18 de Julho

08:30 – Cerimônia de Abertura Apresentação musical com Marília, mãe da Júlia do EJA. Desfile das equipes esportivas, composto somente pelos estudantes e usuários selecionados. Juramento do atleta, representado por Diego Costa Silvério. Execução do Hino Nacional. Homenagem à Fia. Apresentação de dança.

10:00 – Jogo de Futsal

10:30 – Basquete Infantil

14:00 – FUTDOWN: Cobrança de Pênaltis

15:00 – Jogo de Tênis de Mesa

15:40 – Corrida para Cadeirantes e Caminhada Assistida

Dia 19 de Julho

08:00 – Natação

09:30 – Basquete para Todos

14:30 – Encerramento Apresentação do Grupo de Palhaços e show da cantora Iris Galdino, mãe da Maria Vitória.



Fonte: Redação CSul/Com informações da FUVAE