Internet popular da Câmara de Varginha retorna com os atendimentos à população

Foi reinaugurada, de forma simbólica, na tarde de hoje (23) a Internet Popular da Câmara de Varginha. O serviço estava suspenso devido às restrições causadas pela pandemia, mas agora já retorna com atendimento à população. “Passamos por momentos difíceis durante a pandemia do Coronavírus e, infelizmente, por restrições impostas para preservar a saúde da nossa população, tivemos que suspender os atendimentos. Graças a Deus, com as restrições retiradas, voltamos a oferecer esse serviço, que sabemos ser fundamental para quem precisa”, disse a presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva.



Também estiveram presentes para conferir a reabertura dos trabalhos, os vereadores Cristovão Villas Boas e Rodrigo Naves, além da Supervisora do Setor de Cadastro e Emprego da Prefeitura de Varginha, Rosalina Vale da Silva Reis. “O funcionamento da Internet Popular aqui na Câmara de Varginha é um auxílio muito importante para o nosso Setor de Cadastro e Emprego, pois muitas pessoas que nos procuram pelas vagas ofertadas não estão com currículo ou, até mesmo, o currículo está desatualizado, precisando de ajustes. Dessa forma, podem vir até aqui e consertar, melhorar e aumentar suas chances de conquistar uma vaga”, disse Rosalina.

A Internet Popular funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h e os atendimentos mais realizados são para a confecção de currículos e realização de trabalhos escolares. A média de atendimentos diários chega a 30 pessoas, em sua grande parte, adultos. “Antes da pandemia eu já vinha aqui e acho que é um serviço muito importante para a gente que precisa. Estou voltando hoje para fazer meu currículo, pois estou desempregado e há uma vaga que eu quero concorrer”, disse José Vitor Andrade de Souza, morador das Três Bicas e que esteve na Internet Popular nesta segunda-feira (23).

