Interdição temporária na rua da Faceca devido a corte de árvores, no feriado

Atenção condutores de veículo que forem passar perto da faceca no feriado

Foto: Reprodução Google

A Prefeitura de Varginha informa que o trânsito na Rua Felipe Tiago Gomes – Rua da Faceca – estará interditado na manhã do feriado do dia 15 de novembro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA – haverá corte de árvores na Faceca. Portanto, os condutores de veículos que estiverem na Av. Benjamin Constant poderão descer sentido Vila Bueno no próximo quarteirão e quem estiver na Vila Bueno e for para a área central deve optar pela Rua Professora Helena Reis.

O trabalho começará bem cedo, por volta das 5h do feriado, justamente para não causar grandes transtornos aos condutores de veículos.

Fonte: Prefeitura de Varginha