Inteligência artificial é tema de palestra em Varginha

Alcides Zanarotti, CTO do UOL, aborda o tema no 6º Lidera Lab

Foto: Divulgação

A Inteligência artificial (IA) é uma realidade. Sendo aplicada de formas e áreas diversas, a IA tem ganhado ainda mais espaço no mundo dos negócios, quando ocorre a automação de processos e tarefas. Mas, as empresas estão realmente preparadas para essa transformação digital? Este e outros questionamentos relacionados ao tema serão abordados na 6ª edição do Lidera Lab: como futurizar sua empresa e se preparar para a nova era. O evento será realizado em 14 de março, e contará com a presença do Chief Technology Officer (CTO) do UOL, Alcides Zanarotti. Mais informações podem ser obtidas aqui.

O assunto apresentado no Lidera Lab segue em um momento em que organizações de diversos segmentos se encontram num cenário desafiador de incorporar a IA às suas operações. Com a inteligência artificial as empresas usufruem de maior produtividade, ganho de tempo de produção, menos esforços para alcance de metas e, consequentemente, conquistam mais lucratividade. Porém, as instituições ainda encontram dificuldades para entender e colocar todo esse processo em prática.

Em sua palestra, Alcides Zanarotti mostrará de que forma a inteligência artificial contribui diretamente para o aperfeiçoamento da empresa. Para isso, vai apresentar como o UOL – uma das principais provedoras de conteúdo, produtos e serviços da internet no Brasil – está integrando de forma gradual, as tecnologias de IA em seus produtos e serviços. Tudo isso, a fim de melhorar a experiência do usuário, otimizar processos internos e oferecer soluções mais avançadas.

De acordo com o fundador do Lidera Lab, Erick Costa, o evento irá promover uma grande imersão no tema, já que para alcançar êxito, o uso dessa inovação e tecnologia deve ser uma aliada. E para isso, é essencial que as pessoas sejam treinadas e capacitadas para operar a ferramenta, para que não sejam substituídas por profissionais que desempenham esse papel.

“É nesse contexto que entra o Lidera Lab, já que o nosso propósito é ofertar grande conhecimento prático e legítimo aos líderes do Sul de Minas de forma transversal. Ou seja, por meio dessa imersão, as lideranças são treinadas ao lado dos seus times tendo a oportunidade de aprender com grandes referências do mercado nacional. E nessa edição, vamos despertar nos presentes o sentimento de transformação com a inteligência artificial”, afirma.

O Lidera Lab

Criado com o intuito de fomentar a economia do Sul de Minas por meio da transformação de líderes, o Lidera Lab é um laboratório de aprendizados, ensinamentos e conexões entre a liderança corporativa e outras mentes empreendedoras. Por meio da troca de experiências com grandes nomes do mercado, a iniciativa traz para a região, de forma acessível, a oportunidade de treinamento de líderes e suas equipes com o mesmo nível de excelência encontrado nas capitais.

Fonte: Luciana Trindade