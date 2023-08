Instituto Cesullab de Ciência, Tecnologia e Inovação realiza Hackathon em Varginha em setembro

O final de semana será focado em ação, inovação, networking e resolução de desafios.

Foto: Grupo Unis

Nos dias 23 e 24 de setembro, o Instituto Cesullab de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT) vai realizar um Hackathon em Varginha através dos Facilitadores de Inovação.

O Hackathon by Facilitadores de Inovação oferece uma oportunidade única para mentes criativas e curiosas demonstrarem suas habilidades, fazerem networking e desenvolverem soluções disruptivas para desafios reais das empresas, durante 12 horas de inovação intensa e muito aprendizado.

Hackathons são eventos que têm como objetivo principal trazer soluções inovadoras para problemas reais e complexos, por meio da colaboração coletiva, integração e imersão no desafio proposto. O evento organizado pelo ICT é voltado para estudantes e profissionais das seguintes áreas: programadores, designers, gestores, desenvolvedores, publicitários, marketing e também para todo o público com mente criativa e proativa interessado.

Ao longo dos dois dias de Hackathon, as equipes irão desenvolver e validar ideias de soluções inovadoras, sendo eleitas ao final a(s) equipe(s) vencedora(s). Será um evento presencial de 12 horas, com início no sábado de manhã, em que cada time desenvolverá, através do Design Thinking, a empatia, definição e ideação da solução. No domingo, faremos a prototipagem, o teste e a apresentação do pitch. Os times serão avaliados por uma banca e o(s) grupo(s) vencedor(es) receberá(ão) a premiação.

As inscrições no evento podem ser feitas em equipe ou de forma individual, nas modalidades: Desenvolvedor (foco em tecnologia e programação), Comunicador (foco em comunicação, venda de ideias e soluções) e Business (foco em estratégias e planos de ação. Para se inscrever, basta acessar a página do evento clicando aqui.

O final de semana será focado em ação, inovação, networking e resolução de desafios. Venha inovar com a gente no Hackathon que vai acontecer no Cesullab, localizado no endereço: Rua José Gonçalves Pereira, nº 129 – Vila Pinto, Varginha-MG.

O evento conta com patrocínio da Rede Inova e Domino’s.

No caso de dúvida, favor entrar em contato com e-mail: malu.barros@cesullab.com.br. Maiores informações, entre em contato com: (35) 98712-8173.

Sobre o ICT

A região Sul de Minas ganhou um novo Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) que pode elevar o patamar da matriz econômica da cidade. Os pilares de atuação do ICT são a integração dos diversos atores do ecossistema de Inovação, a busca por fomento para projetos, a realização de eventos com as temáticas de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional, além das conexões com outros ambientes e ecossistemas de inovação espalhados pelo mundo todo.

O lançamento do ICT Cesullab é um novo marco do trabalho que foi iniciado pelo Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL) em 2015. O Conselho foi concebido para reunir as mais importantes lideranças empresariais do Sul do Estado a cada 45 dias para debater como promover um ambiente colaborativo na busca da melhoria e atratividade do ambiente de negócios e investimentos na região.

Para dar início a este movimento, o ICT Cesullab conta com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Varginha e tem 9 empresas fundadoras: BRAVA Inovação Corporativa, Diretriz Tecnologia, Grupo Educacional Unis, Grupo Inter Aduaneira, Lojas Edmil, MGM Corp, Porto Seco Sul de Minas, Rede Inova de Drogarias e Sicoob Credivar.

A associação ao Instituto Cesullab de Ciência, Tecnologia e Inovação será possível para empresas de qualquer porte, para instituições de ensino, para instituições públicas e até para pessoas físicas e ocorrerá por meio de diferentes planos de parceria ou de assinaturas anuais que darão acesso a benefícios exclusivos, como: participação em eventos; mentorias com os principais profissionais da nossa região e também das grandes empresas que atuam no Brasil; conteúdos de valor; conexões com startups de todo o país, entre outros.

Fonte: Grupo Unis