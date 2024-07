Inscrições para concurso do Corpo de Bombeiros começaram nesta segunda-feira

São 329 vagas e o salário pode chegar a 11 mil reais

Foto: Corpo de Bombeiros

A inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerias começaram nesta segunda-feira (22) e encerram no dia 23 de agosto. Os editais já estão disponíveis no site oficial da corporação. Tratam-se dos editais para os cursos de Formação de Oficiais – CFO, Curso de Formação de Soldados e de Soldados – CFSd e Especialistas – CFSd Especialistas e o edital para o Estágio Preparatório de Saúde – EPOSau. Ao todo, serão oferecidas 329 vagas para atuar como bombeiro militar em Minas Gerais.

De uma forma geral, o ingresso na instituição exige alguns requisitos comuns para todos os editais, como possuir idoneidade moral; ter aptidão física; ser aprovado em avaliação psicológica; ter sanidade física e mental. Mas atualmente, em cumprimento a Lei Complementar nº 168/23 é exigido o nível de escolaridade superior e CNH ou permissão para dirigir, no mínimo categoria B.

O que muda neste ano?

Para o concurso do CFO 2025, será exigido a titulação de nível superior de escolaridade, na modalidade de bacharelado ou de licenciatura, ou seja, não há restrição de curso.

Já para o CFSd 2025 será exigido a titulação de nível superior de escolaridade, sendo o curso superior bacharelado, licenciatura, tecnólogo, sequencial. Já o CFSd Esp, (mecânicos, desenvolvedor e técnico em telecomunicações) os candidatos deverão possuir curso de nível superior em qualquer área, e também, o curso técnico na área da especialidade a qual concorre.

Enquanto, na área de “Músico”, os candidatos deverão possuir apenas curso de nível superior em qualquer área. Finalmente, para o EPOSau deve ter curso de graduação atinente à categoria profissional para qual concorre, e possuir inscrição ativa da categoria Enfermeiro no Conselho Regional de Enfermagem ou na categoria de Psicologia no Conselho Regional de Psicologia da respectiva unidade federativa vinculada.

Inscrição

O valor da inscrição é R$ 220,0 para o CFO 2025 e EPOSau 2025 e as provas ocorrerão no dia 22 de setembro de 2024. O CFSd e CFSd Especialista tem a inscrição no valor de R$ 101,00 e suas provas ocorrerão no dia 29 de setembro de 2024.

Ampla concorrência

Outra novidade é a ampla concorrência em todos os três concursos, ou seja, não haverá delimitação para as vagas femininas. Contudo, as provas físicas permanecem com tabelas diferenciadas para homens e mulheres. Fique atento ao prazo!

Fonte: Corpo de Bombeiros