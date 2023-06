Inscrições abertas para o V Seminário de Patrimônio Cultural de Varginha

O tema desta edição é “Patrimônio, Turismo e Gastronomia” e contará com um painel às 14h sobre “Cafés especiais e cachaças artesanais – tradição e sabores”

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, promove no próximo dia 21 de junho (quarta-feira), o V Seminário de Patrimônio Cultural de Varginha. O evento será realizado presencialmente das 13h às 17h no auditório do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Pça Dalva Paiva Ribeiro, nº 312 – Vila Paiva). As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pela plataforma Sympla. Serão disponibilizadas 80 vagas.

O tema desta edição é “Patrimônio, Turismo e Gastronomia” e contará com um painel às 14h sobre “Cafés especiais e cachaças artesanais – tradição e sabores” com a participação de representantes da Fazenda dos Tachos (Tiago Rezende), Fazenda Santa Maria (José Orlando Fenoci), JustCoffee Lab and School (Jack Robson), Cachaça Soberana de Minas (Jorge Santiago) e Cachaça Caninha Rio Verde (Régis Bueno). O mediador será o Chef André Yuki (Presidente da Abrasel Sul de Minas).

Às 15h45, haverá a palestra: “Mapeamento Turístico de Varginha”, com Francisco Corrêa de Paula Vitor Campos, analista do Sebrae Minas. Em seguida, às 16h30, palestra “Patrimônios de Outro Mundo: o Caso do E.T e a identidade Varginhense”, com Cristiane Maria Magalhães, diretora técnica da Ame Cultura e Platinny Dias Paiva, diretor executivo da Ame Cultura.

O seminário é voltado aos conselhos de patrimônio, turismo e cultura, gestores municipais, comunidade em geral, educadores, acadêmicos de arquitetura, turismo, gastronomia e áreas afins, além de profissionais destas áreas de conhecimento.

A ação é uma proposta da Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural, com parceria da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio. O evento conta com o apoio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, da Agência Mineira de Entretenimento – AME Cultura, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Regional Sul de Minas – ABRASEL, do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha – SEHAV, do SEBRAE Minas, do Café dos Tachos, do Café Santa Maria, da JustCoffee Lab and School, da Cachaça Soberana de Minas e da Cachaça Rio Verde, do Biscoito do Murilo e do Café Caramelo.

Confira a programação e o perfil dos palestrantes

13h – Credenciamento

13h30 – Abertura

14h – Painel: “Cafés Especiais e Cachaças Artesanais – Tradição e Sabores”

– Fazenda dos Tachos (Tiago Rezende)

– Fazenda Santa Maria (José Orlando Fenoci)

– JustCoffee Lab and School (Jack Robson)

– Cachaça Soberana de Minas (Jorge Santiago)

– Cachaça Caninha Rio Verde (Régis Bueno)

– Mediador: Chef André Yuki (Presidente da Abrasel Sul de Minas)

15h15 – Café Cultural

15h45 – Palestra: “Mapeamento Turístico de Varginha”

Palestrante: Francisco Corrêa de Paula Vitor Campos, analista do Sebrae Minas

16h30- Palestra: “Patrimônios de Outro Mundo: o Caso do E.T e a identidade Varginhense”

Palestrantes: Cristiane Maria Magalhães, Diretora Técnica Ame Cultura

Platinny Dias Paiva, Diretor Executivo da Ame Cultura

17h15 – Encerramento

Perfil dos palestrantes:

André Yuki: Chefe da Água Doce Cachaçaria e presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Regional Sul de Minas – ABRASEL. É amante da gastronomia, principalmente da japonesa e da mineira. Também representa o setor de alimentação como presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha – SEHAV, desde 2013. É membro da Frente da Gastronomia Mineira e do Comitê de Gestão da rede Água Doce-Sabores do Brasil.

Tiago Rezende: Produtor de Cafés Especiais da tradicional Fazenda dos Tachos de Varginha. Tem como um dos objetivos entregar ao consumidor brasileiro um excelente café produzido na região. Todo o processo, desde a colheita, beneficiamento, torra e embalagem é realizado na própria fazenda.

José Orlando Fenoci: A Fazenda Santa Maria construída no final do século XIX, inicia sua história com a primeira geração da família Cotini, que veio da Itália e fez investimentos nas plantações de fumo e café. Localizada na comunidade Santa Maria entre os munícipios de Varginha e Elói Mendes, a fazenda produz cafés especiais, utilizando da fermentação anaeróbica para ampliar aromas e sabores.

Jack Robson: Possui graduação em Engenharia Química com Habilitação em Engenharia de Alimentos; é Mestre em Ciências dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras (UFLA); é Q Arabica Instructor pelo Coffee Quality Institute (CQI). Iniciou sua carreira no café como estagiário na empresa Café Bom Dia Ltda no final da década de 1990, onde posteriormente passou a ser controle de qualidade, até assumir o cargo de Gestor do Controle de Qualidade. Em 2014 fundou a JustCoffee, empresa focada no controle de qualidade, desenvolvimento de novos produtos e educação nas diversas áreas do Agronegócio Café.

Cachaça Soberana de Minas (Jorge Santiago): A Cachaça Soberana, produzida desde 1982, é uma bebida artesanal fabricada na Fazenda Santa Helena, em Varginha. Em sua construção, ela apresenta 39% de graduação alcoólica, no qual o destilado é armazenado em tonéis de carvalho por um período de dois anos e absorve as propriedades existentes advindas da madeira de carvalho. Após o envelhecimento, a cachaça passa a ter uma coloração mais amarelada e agradável ao paladar.

Cachaça Caninha Rio Verde (Régis Bueno): A Cachaça Rio Verde, produzida desde 1971, é uma bebida artesanal fabricada na Fazenda Ipê, localizada nas proximidades do Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, em Varginha. A bebida foi inicialmente produzida na Fazenda Barra do Palmela, grande produtora de destilados no início do século XX.

Francisco de Paula Vitor Campos Corrêa: Como Analista no Sebrae, atua como gestor da Microrregião de Varginha com foco em Desenvolvimento Econômico da região. Mestre em Administração – Empreendedorismo (FACCAMP), Especialista em Gestão de Pessoas, MBA Gestão de Negócios e Marketing (UCAM), graduado em Gestão de Empresas (UNIS), experiência como coordenador e professor de cursos de Pós-Graduação e Graduação. Possui vivência de 30 anos no meio corporativo, dentre os quais Banco Bamerindus, Banco Fiat, Citoma Exportadora de Café. Experiência como Avaliador líder do Prêmio MPE Brasil e habilitado a ferramenta MEG (Modelo de Excelência da Gestão) credenciado pela FNQ – Fundação Nacional da Qualidade. Como Diretor da empresa Ação Consultoria, atuou como consultor/instrutor de empresas nas áreas estratégicas e esteve à frente na gestão de projetos com uma equipe de consultores e empresas complementares que atuaram conjuntamente no mercado.

Platinny Paiva: Advogado, especialista em Gestão Cultural e Propriedade Intelectual e fundador e diretor executivo da AME Cultura – Machado / MG. Presidente do Circuito Turístico Caminhos Gerais e representante da IGR no GT de Furnas e Peixoto.

Cristiane Maria Magalhães: É doutora em História pela UNICAMP, com estágio doutoral na Universidade de Coimbra, Portugal, e Mestre em História Social da Cultura pela UFMG. Diretora Técnica de Pesquisa na AME Cultura, também é Professora no Ensino Superior e atua com produção de material didático para a área de Ciências Humanas. É pesquisadora, consultora e palestrante na área de Patrimônio Cultural com prática em elaboração de Inventários, Dossiês de Tombamento e de Registro. É membro do Grupo de Pesquisa Paisagens Híbridas (UFRJ), da Rede Brasileira de Jardins e Paisagens e do ICOMOS-Brasil – International Committee on Heritage Documentation (Comitê Internacional de Documentação do Patrimônio).

Fonte: Fundação Cultural de Varginha