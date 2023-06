Inscrições abertas para o I Concurso Cultural Fotográfico “Varginha Vive”

Inscrições são gratuitas e estão abertas.

Foto: Unis

O Grupo Unis está promovendo, para todos os alunos da instituição, um concurso cultural que procura incentivar a criatividade e a difusão da produção fotográfica.

“Com isso, buscamos um resgate da história da cidade de Varginha, permitindo que os alunos se envolvam nesse processo cultural. Com o tema “Varginha Vive”, as fotografias devem retratar a importância de praças e/ou monumentos históricos do município, além de enfatizar a história da cidade”, informa.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15/06, pelo link: ir.unis.edu.br/varginhavive.

Todas as informações sobre o concurso podem ser encontradas no edital, disponível no link: ir.unis.edu.br/editalconcurso.