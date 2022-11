INPREV realiza o 4° ciclo do programa despertar com o tema saúde para vida

Vice-prefeito Leonardo Ciacci faz a abertura do evento.

Foto: Prefeitura de Varginha.

Aconteceu na manhã de hoje, dia 10 de novembro, o quarto e último ciclo do ano de 2022 do Programa de Pré-Aposentadoria Despertar.

O INPREV em parceria com o SESMT proprocionou aos 50 servidores municipais presentes, a palestra SAÚDE PARA A VIDA, ministrada pela médica do trabalho, Dra. Naluh Fortunato e a enfermeira Natália Martinuzzo.

Auxiliar os servidores públicos municipais na eminência da aposentadoria para desfrutar esta fase da vida, atentando para os aspectos psicológicos, financeiros e legais está sendo possível com o apoio e parceria da Administração Municipal, disse a Diretora-Presidente, Ana Paula Amorim, ao agradecer a presença do vice-prefeito Leonardo Ciacci.

O vice-prefeito Leonardo Ciacci, reforçou a preocupação do prefeito Vérdi Lúcio com o INPREV e agradeceu o trabalho dispensado pelos servidores à administração: Nossa administração zela pelo Instituto que é o futuro de vocês que tanto dedicaram-se ao município.

O Programa de Pré Aposentadoria Despertar iniciado no ano de 2022 alcançou 250 servidores municipais com 04 ciclos de palestras com os temas: Educação Financeira; Concessão de Aposentadoria e Pensão; Aposentadoria: Novos Projetos de Vida; Saúde para a Vida.

Fonte: Prefeitura de Varginha.