INPREV realiza a 1ª Semana do Servidor Público Aposentado

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV compreendendo a importância de criar um Programa de pós-aposentadoria, realizou a 1ª Semana do Servidor Público Aposentado. A comemoração foi de 13 a 15 deste mês na sede do INPREV , na Praça Dalva Paiva Ribeiro, nº 312 – Vila Paiva.

As atividades desenvolvidas visaram auxiliar e orientar os servidores para usufruirem de uma boa aposentadoria e desfrutá-la com motivação necessária a prosseguirem com outras ocupações prazerosas e instrutivas, incentivando-os a uma direção saudável conjuntamente à cultura e à socialização para melhor qualidade de vida.

Foto Divulgação Grupo Prefeitura

Apoiando os projetos e demandas do Instituto, o evento contou com a participação de diversos setores da Administração Municipal,

dia 13: palestra “Programa MelhorIdade – Como melhorar a saúde do aposentado”, ministrada pelo secretário de Saúde, Dr. Armando Fortunato e repassadas orientações pelas enfermeiras, Patrícia Bernardes da Silva Sandy Reis e Patrícia Teodoro Borges, quanto aos serviços públicos de Saúde destinados à população de Varginha.

dia 14: a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL apresentou a palestra “Atividade Física e Saúde – Considerações sobre a importância da atividade física na manutenção da saúde” e dinâmicas de grupo, oportunizando conhecimentos e informações dos serviços relevantes disponibilizados pela Administração Municipal na área de Esportes. As atividades foram desempenhadas pelos técnicos desportivos Helder Francis Lima Araújo e Renan Barros do Valle e pelo Supervisor do Serviço de Esportes, Alex Aleixo Domingues Rodrigues.

dia 15: apresentação artística e cultural dos projetos do CDCA, “Batukalata e Orquestra Mirim”, coordenadas pelos servidores Cláudio dos Reis Reynaldo (Mestre Claudião) e Camilla de Paula Calheiros, contribuindo para a troca de experiências entre os servidores ativos e inativos, proporcionando momentos de apoio, reflexão, socialização, entretenimento e incentivo a uma aposentadoria mais ativa e participativa dos segurados do Instituto.

Foram momentos de descontração e aprendizado, convivência e acolhimento, que refletem nas mensagens deixadas pelos segurados que participaram do encontro. “Não tem como escolher qual foi o melhor dia”, disse a servidora pública aposentada Terezinha Lelo Viana Clepf.

“Toda a equipe INPREV, Conselho de Administração e Fiscal parabeniza vocês, servidores públicos aposentados”, concluiu Ana Paula Amorim, diretora-presidente do INPREV.

O prefeito Vérdi Melo enalteceu a realização desse “evento que propiciou a interação entre as pessoas que por anos contribuiram com serviços prestados à Administração Municipal e são merecedoras dessa atenção especial e de todo nosso respeito”.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha