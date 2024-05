Ingressos gratuitos para Mostra de Teatro Infantil podem ser retirados na Fundação Cultural

Apresentação de Teatro de Bonecos será no dia 13 de junho

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A partir do dia 3 de junho, próxima segunda-feira, a Fundação Cultural de Varginha irá distribuir convites gratuitos para a Mostra de Teatro Infantil que ocorre no dia 13 de junho, às 14h30, no Theatro Capitólio. Para retirar o seu convite, basta ir até a Fundação, na Praça Matheus Tavares, 121 – Centro. O horário de atendimento é das 7h às 11h30 e das 13h às 17h.

A Mostra traz para a cidade o espetáculo “O Senhor dos Sonhos – uma linda aventura!”, da renomada Cia Truks de Bonecos. A peça promete levar as crianças para uma jornada incrível no mundo da imaginação e do encantamento.

Os ingressos para a comunidade são limitados, pois a apresentação contará ainda com a participação de cerca de 800 crianças da rede municipal de ensino. Os convites para esses alunos serão distribuídos às escolas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. As escolas rurais também farão parte desta ação.

Haverá distribuição de pipoca para deixar a tarde ainda mais gostosa!

A Mostra de Teatro Infantil é uma produção da Faz Cultura Produtora, que tem como sócia – fundadora a produtora cultural e audiovisual Idmara Galo. O projeto é viabilizado pela Lei Municipal de Cultura de Varginha, tem o incentivo cultural da Prefeitura Municipal de Varginha, Fundação Cultural de Varginha, Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Incentivo à Cultura e patrocínio do Grupo Empresarial Inter Aduaneira.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha