Influenciador digital Gustavo Rennó inova com lançamento do programa “Café Completo”

Atração vai ao ar todas as segundas-feiras pelo Youtube

Foto: Divulgação

O renomado mestre em cafeicultura e influenciador digital, Gustavo Rennó, está lançando um programa dedicado aos amantes do café. Intitulado “Café Completo”, a nova empreitada de Rennó é uma celebração dos seus 4 anos de sucesso no meio digital e está programada para ir ao ar ao vivo todas as segundas-feiras, a partir do dia 24 de junho, às 19 horas, exclusivamente no YouTube no canal Gustavo Rennó Café.

O “Café Completo” foi concebido para oferecer aos espectadores uma experiência única, juntando temas contemporâneos, debates, informações atualizadas, convidados especiais, reportagens, interatividade e entretenimento em torno do universo do café. Gustavo Rennó compartilhou sua inspiração para o programa, explicando que a ideia surgiu da crescente audiência digital e do desejo de expandir a comunicação com produtores de café e entusiastas da bebida mais consumida do mundo depois da água.

“Queria celebrar meus 4 anos no digital da melhor forma possível, reconhecendo o apoio dos produtores de café que tornaram isso possível. O ‘Café Completo’ é uma extensão desse agradecimento, trazendo mais conhecimento e entretenimento para todos os apaixonados por café”, disse Gustavo Rennó.

O programa será apresentado ao vivo por Gustavo Rennó, que além de seu conhecimento como professor e cafeicultor, agora se desafia como apresentador ao vivo. O ‘Café Completo’ terá uma hora e meia de duração, dividida em três blocos de aproximadamente 30 minutos cada. O programa contará com dois cenários: um estúdio para entrevistas e discussões, e uma cozinha onde uma barista ensinará receitas exclusivas à base de café.

Não perca a estreia do ‘Café Completo’ com Gustavo Rennó, que acontece no dia 24 de junho às 19 horas, exclusivamente no YouTube Gustavo Rennó Café. Para as atualizações, visite o canal oficial de Gustavo Rennó nas redes sociais.

Como tudo começou

Além de marcar seus 4 anos no meio digital, Gustavo Rennó também celebra 25 anos de trajetória como cafeicultor e engenheiro agrônomo. Após assumir a fazenda da família ainda jovem, ele enfrentou desafios significativos e optou por estudar para continuar o legado de seu pai, consolidando-se como um dos principais nomes no cenário da cafeicultura.

Desde o início da pandemia em 2020, Gustavo Rennó tem se destacado no meio digital, inicialmente com o projeto “No Pé do Café” e agora com o canal “Gustavo Rennó Café”, oferecendo conteúdo técnico e lives semanais para seus seguidores.

Fonte: Casa da Comunicação Franca – Assessoria de Imprensa