Mais uma vez o grupo transporte foi o que apresentou maior elevação (1,25%) em razão da alta no valor do diesel (4,30%). Já os demais itens deste grupo permaneceram estáveis.

Foto: Grupo Unis

Inflação tem queda em Varginha no mês de setembro

A inflação geral em Varginha, medida pelo IMPC-Unis (Índice Municipal de Preços ao Consumidor de Varginha), demonstrou queda de -0,32% no mês de setembro em relação ao mês de agosto.

Considerando o período de um ano, o índice acumula alta de 2,42%. O IMPC-Unis é um indicador calculado pelo Departamento de Pesquisa do Unis e pelo GEESUL que objetiva mensurar o nível geral de preços na cidade de Varginha considerando 5 grandes grupos de gastos: Alimentação, Habitação, Transporte, Educação e Comunicação. Estes grupos são divididos em 11 subgrupos e 44 itens que totalizam 503 preços coletados.

O grupo alimentação teve queda de -0,26%. Os destaques de alta ficaram com o açúcar refinado (9,82%) e o arroz (7,69%), sendo ocasionada devido à menor oferta interna, maior direcionamento da produção para o mercado externo e a demanda aquecida. As quedas mais consideráveis ocorreram com ovos (-9,90%), banana (-7,47%) e batata (-5,25%) em razão da necessidade de maior escoamento destes produtos, contribuindo para a maior oferta dos mesmos.

Em relação ao grupo habitação, ocorreu queda de -1,09%, cabendo evidenciar as diminuições ocorridas no gás de cozinha (-1,82%), produtos de limpeza em geral (-1,34%) e itens de higiene pessoal (-0,02%).

No grupo comunicação houve queda de -3,05%, tendo sucedido elevação nos planos básicos de telefonia móvel (0,49%) e contração de -5,02% nos planos básicos de internet.

O grupo educação voltou a apresentar estabilidade nos preços médios.

Dois pontos importantes merecem destaque neste relatório. Primeiramente, o fator climático, com calor intenso na maior parte do país e chuvas fortes em algumas regiões, tem intensificado a colheita de alguns produtos alimentícios contribuindo para sua maior oferta, diminuição nos preços médios e queda no índice do grupo alimentação. Por outro lado, a continuidade dos reajustes nos combustíveis, de forma especial no diesel, continua forçando a elevação no grupo transporte. Importante destacar também a queda ocorrida nos itens de limpeza geral e higiene pessoal no grupo habitação, que contribuiu decisivamente para a deflação deste mês em Varginha.

Para o curto prazo continuamos a reforçar a possibilidade de alguns produtos alimentícios entrarem no período de entressafra o que pode trazer elevações de preços. Além disso, as previsões indicam que os fatores climáticos, o comportamento da taxa de câmbio e a demanda externa serão importantes direcionadores da dinâmica dos preços nos próximos meses.

Fonte: Grupo Unis