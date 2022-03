Inflação em Varginha foi de 2,06% em fevereiro

Pelo segundo mês consecutivo o grupo com maior elevação foi educação com alta média de 10,62% em virtude ainda dos reajustes que ocorreram nas mensalidades escolares e materiais de apoio no início deste ano.

No mês de fevereiro, o IMPC (Índice Municipal de Preços ao Consumidor) da cidade de Varginha, calculado pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis, apresentou elevação de 2,06% comparado com o mês anterior. Esta é a segunda maior alta desde o início da pesquisa em julho de 2021. Neste período o indicador já apresenta uma alta acumulada de 9,90%.

O IMPC-Unis é composto por cinco grupos de gastos, sendo eles: Alimentação; Habitação; Transporte; Educação; e Comunicação. Esses grupos possuem 11 subgrupos, compostos por 44 itens e totalizam 503 preços coletados considerando diferentes tipos, marcas e locais na cidade.

Pelo segundo mês consecutivo o grupo com maior elevação foi educação com alta média de 10,62% em virtude ainda dos reajustes que ocorreram nas mensalidades escolares e materiais de apoio no início deste ano.

O grupo alimentação apresentou alta de 2,26%. Os destaques de alta foram tomate, ovos, leite integral e óleo de soja. As principais quedas nos preços médios ocorreram com a batata, pão francês e carne suína.

O grupo habitação teve elevação 0,78% ocasionado pela alta nos itens de higiene pessoal e limpeza em geral da residência. Já a energia elétrica apresentou leve queda de -0,82%.

O grupo transporte demonstrou queda de -1,43% ocasionada principalmente pela diminuição nos preços médios do etanol. Porém, para o mês de março há fortes perspectivas de correção nos preços dos combustíveis devido aos impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia.

O grupo comunicação manteve-se estável no mês de fevereiro.

A segunda pesquisa de 2022 sobre a inflação geral de Varginha continua demonstrando um cenário em que prevalece a alta nos preços e forte impacto para o consumidor. Nesta sondagem, três grupos tiveram alta, um apresentou baixa e outro manteve-se estável. As correções nos valores das mensalidades escolares mais uma vez influenciaram o indicador, mas deve-se ressaltar o comportamento dos itens de alimentação que continuam subindo fortemente. Produtos que estavam em queda ou estáveis nos últimos meses, como o óleo de soja, voltaram a apresentar consideráveis elevações influenciados por questões climáticas, demanda externa e expectativas de safra.

O conflito entre Rússia e Ucrânia lança uma série de incertezas sobre como será o comportamento da inflação neste ano de 2022. Há perspectivas de alta nos preços de alimentos e de combustíveis, além de provável elevação em custos de produção como no caso dos fertilizantes. O relatório Focus do Banco Central já revisou para cima as previsões do IPCA e do IGP-M para este ano. Tudo dependerá do tempo que se estender este conflito, bem como dos impactos das sanções econômicas estabelecidas. Emerge assim a necessidade de ações das políticas econômicas que permitam minimizar essas influências e impactos na economia brasileira.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reprodução Flickr