Inflação em Varginha atinge 1,65% em dezembro

Maior alta nos preços médios ocorreu no grupo habitação.

Foto: CSul

A inflação geral em Varginha, medida através do Índice Municipal de Preços ao Consumidor (IMPC-Unis), apresentou elevação de 1,65% no mês de dezembro em comparação com novembro. No acumulado do ano de 2022 a alta geral de preços na cidade atingiu 12,88%.

O IMPC-Unis é um indicador de inflação calculado pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis e pelo GEESUL. Ele é composto por 5 grandes grupos de gastos: Alimentação, Habitação, Transporte, Educação e Comunicação. Esses grupos são divididos em 11 subgrupos e 44 itens que totalizam 503 preços coletados.

Em dezembro, a maior alta nos preços médios ocorreu no grupo habitação (3,91%), cujas principais elevações foram no gás de cozinha (6,29%) e itens de higiene pessoal (2,54%). Já os produtos de limpeza residencial tiveram queda de -1,42%.

O segundo grupo com maior alta foi, mais uma vez, alimentação (1,47%). Os produtos que mais subiram foram batata (41,78%), tomate (7,85%) e feijão carioquinha (7,21%) em virtude de um atraso na colheita da safra de verão dos hortifrutigranjeiros e da queda de produtividade do feijão. As maiores diminuições de preços ocorreram com a cebola (-30,77%), alho (-2,69%) e leite integral (-1,74%) em razão do aumento da oferta destes produtos no mercado.

O grupo transporte apresentou uma ligeira queda -0,07% com destaque para o aumento nos valores do etanol (5,14%) e da gasolina (0,31%), já o diesel apresentou queda (-3,30%). A intensificação da moagem da cana-de-açúcar e a continuidade da desoneração tributária dos combustíveis podem ocasionar queda nos preços destes produtos no curto prazo a depender do comportamento das cotações internacionais do petróleo.

Após apresentar a maior alta em novembro, o grupo comunicação indicou queda de -0,93% na atual pesquisa. Destaque para a alta nos planos básicos de telefonia móvel (0,93%) e a diminuição nos valores dos planos de internet (-1,85%).

O grupo educação mostrou estabilidade nesta pesquisa.

Mais uma vez a inflação em Varginha foi acima da média nacional medida pelo IPCA do IBGE, cujo resultado em dezembro foi de 0,62%. Porém, cabe destacar que o índice nacional foi maior em dezembro comparado com novembro, enquanto que em Varginha o atual índice foi menor que no mês anterior. Já, em consonância com a realidade nacional, este foi o terceiro mês consecutivo de alta geral nos dois índices (IPCA e IMPC-Unis).

O ritmo ainda lento de algumas colheitas, como no caso dos hortifrutigranjeiros, a queda na oferta e os altos custos de produção estão prevalecendo sobre a alta taxa de juros e as desonerações tributárias de alguns segmentos. Tal fato reforça a necessidade de outras políticas voltadas para um melhor controle da inflação. As previsões dos analistas indicam que em 2023 a inflação ainda continuará alta, porém em patamar menor que 2022. Dessa forma, há que se esperar as diretrizes do novo governo sobre a política de preços dos combustíveis, o comportamento da taxa de câmbio e as ações de incentivo à produção e oferta no mercado interno visando o combate à inflação.

Fonte: Unis