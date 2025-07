Inflação acelerou em junho na cidade de Varginha

Foram coletados cerca de 500 preços de 44 itens distribuídos em 5 grandes grupos de gastos: Alimentação, Habitação, Transporte, Educação e Comunicação.

Foto: Prefeitura de Varginha

A inflação geral em Varginha, medida pelo Índice Municipal de Preços ao Consumidor (IMPC), voltou a apresentar aceleração com o resultado de 0,58% em junho na comparação com maio. Tomando por base o mês de junho de 2024, a inflação acumulada em doze meses é de 8,34%.

O IMPC é um indicador inflacionário calculado pelo Instituto Federal do Sul de Minas (Campus Carmo de Minas) através do Grupo de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos (GESEc) em parceria com o Departamento de Pesquisa do Unis e GEESUL. Para a construção do índice são coletados cerca de 500 preços de 44 itens distribuídos em 5 grandes grupos de gastos, sendo eles: Alimentação, Habitação, Transporte, Educação e Comunicação.

A maior elevação ocorreu no grupo habitação (2,65%), com destaque para energia elétrica (6,22%) e itens de higiene pessoal (0,38%); por outro lado, o gás de cozinha diminuiu -1,86% e os produtos de limpeza geral da residência caíram -1,14%.

O grupo comunicação mais uma vez apresentou alta, desta vez de 0,63%, principalmente ocasionada por reajustes em planos básicos de telefonia móvel (1,79%).

Novamente o grupo alimentação teve recuo (-0,44%). As maiores elevações ficaram por conta de tomate (17,51%) e banana (11,75%), devido à queda na produção ocasionada pelas recentes ondas de frio, e também a carne bovina (5,42%) em razão da menor oferta de animais para abate. As quedas mais consideráveis ocorreram com batata (-17,17%), cebola (-8,93%) e café em

pó (-5,20%) graças à maior disponibilidade desses produtos no mercado.

Por fim, o transporte indicou queda de -0,49% em função do recuo nos preços médios do diesel (-1,05%), etanol (-0,44%) e gasolina (-0,31%).

O grupo educação mais uma vez se manteve estável.

O principal indicador de inflação no Brasil (IPCA) teve alta de 0,24% em junho, muito próximo do índice de maio quando atingiu 0,26%. Tivemos muitas convergências nos resultados local e nacional: deflação no grupo alimentação, a maior alta ocorrendo na categoria habitação com destaque para a energia elétrica e estabilidade em educação.

A difusão inflacionária, indicador que mensura a quantidade de produtos pesquisados que tiveram alta nos preços médios, manteve-se em 38,6% em Varginha no mês de junho. A amplitude das variações, diferença entre o produto com maior alta e aquele com maior queda, foi de 34,68 pontos percentuais, resultado muito próximo do mês anterior quando atingiu 35,63 p.p.

Nossas previsões de queda nos combustíveis e de alta na energia elétrica se confirmaram plenamente. No caso da energia, o forte patamar de elevação foi decisivo para a aceleração inflacionária em Varginha no mês de junho. Já, o impacto das ondas de frio nos produtos alimentícios não foi tão amplo como se previa.

Para o curto prazo, acreditamos que o comportamento da dinâmica dos preços dos alimentos será o fator decisivo no resultado do IMPC, visto que os grupos habitação e transporte devem se estabilizar. Dessa forma, esperamos uma desaceleração inflacionária em Varginha no mês de julho.

Fonte: Grupo Unis