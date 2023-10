Índice da cesta básica tem queda de 1,79% em Varginha

O trabalhador da cidade de Varginha, que recebe um salário mínimo mensal, precisa trabalhar 97 horas e 51 minutos por mês para adquirir essa cesta de bens alimentícios básicos.

Foto: Grupo Unis

Pelo terceiro mês consecutivo o índice da cesta básica de Varginha (ICB-UNIS), medido pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis e pelo GEESUL, apresentou queda, desta vez de -1,79% no início de outubro em comparação com o mesmo período de setembro.

Os produtos com maiores quedas foram banana, batata, leite integral e feijão carioquinha. Já as elevações mais consideráveis ocorreram com açúcar refinado, arroz e pão francês. No período de um ano, o valor da cesta básica em Varginha acumula diminuição de -2,12%. O ICB-Unis é determinado mensalmente a partir de uma metodologia baseada no DIEESE, consistindo na coleta de preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade.

Neste início do mês de outubro, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Varginha está em R$587,05. Este valor corresponde a 48,08% do salário mínimo líquido (salário mínimo total menos o desconto do INSS). O trabalhador da cidade de Varginha, que recebe um salário mínimo mensal, precisa trabalhar 97 horas e 51 minutos por mês para adquirir essa cesta de bens alimentícios básicos.

Comparando os valores coletados em outubro com o levantamento de setembro, foi possível verificar alta em 5 dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Varginha: Açúcar refinado (9,82%), Arroz (7,69%), Pão francês (2,07%), Óleo de soja (0,89%) e Manteiga (0,34%). Ocorreu diminuição nos preços de oito produtos: Banana (-7,47%), Batata (-5,25%), Leite integral (-3,65%), Feijão carioquinha (-3,35%), Carne bovina (-3,12%), Farinha de trigo (-1,95%), Tomate (-1,53%) e Café em pó (-0,92%).

Em relação ao previsto no relatório anterior, confirmou-se o fato de a demanda externa influenciar na dinâmica de preços de alguns produtos, como no caso do açúcar refinado e do arroz. No entanto, as altas temperaturas têm contribuído para a intensificação da safra dos hortifrutigranjeiros e determinando a queda nos seus preços.

A oferta mais elevada do leite, feijão carioquinha e carne bovina também influenciaram na diminuição dos valores destes produtos. O contraponto entre as elevações e as quedas permitiu a diminuição no valor da cesta básica na cidade de Varginha neste início do mês de outubro. No curto prazo, as previsões indicam que os fatores climáticos, o comportamento das safras e a demanda externa serão os determinantes principais da dinâmica dos preços. No entanto, não se esperam variações abruptas no indicador nos próximos meses.

Fonte: Grupo Unis